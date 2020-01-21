Dilipak: Türkiye ve Mısır bir daha karşı karşıya geliyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Libya’da kalıcı ateşkes için toplanan Berlin Konferansı’na ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dilipak, Batılı ülkelerin Türkiye’nin bölgede askeri varlık göstermesini istemediğini belirtirken, Türkiye ve Mısır’ın da bir kez daha karşı karşıya geleceğini savundu.

Dilipak, “Görünen o ki, Libya konusu, Türkiye’nin devreye girmesi ile farklı bir safhaya intikal etti. Libya’da çatışan iki tarafı destekleyen Türkiye ve Mısır bir kez daha karşı karşıya geliyor. Ancak Türkiye bugün Mihverde yer alan bir ülke. ABD, Avrupa grubu ve Rusya ise masanın etrafında oturuyorlar” ifadesini kullandı.

Dilipak, “ABD ve AB bölgede başlarına yeni bir “Gaile” açmak istemiyorlar. Krizin daha fazla yayılması riski daha fazla artıracak. Onun için tansiyonu düşürmek, krizin daha fazla genişlemesini ve derinleşmesini istemiyorlar. Ama bu krizin sona ereceği anlamına da gelmiyor. Çözüm yok ama kriz dalgalanmaya bırakılacak. Görünen o ki, Batılı ülkeler Türkiye’nin bölgede daha fazla inisiyatif sahibi olmasını, bölgede askeri bir varlık göstermesini istemiyorlar. Durum bu. Süreç devam ediyor. Daha işin başındayız” düşüncelerini dile getirdi.

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