Dilipak: Transhümanizm hem ailenin, hem toplumun, hem de devletin ölümüdür

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında sanal evreni (Metaverse) Şeytan’ın dünyası olarak değerlendirdi. İnsanların burada istediğini yapabileceğini yazan Dilipak ”Dikkat Şeytan sizi Allah’la aldatmasın” uyarısında bulundu.

Yazısında sanal dünya ile ilgili eleştirilerini sürdüren Dilipak, şöyle devam etti: “Transhümanizm hem insanın, hem ailenin, hem toplumun, hem de devletin ölümüdür. Aynı zamanda ‘Ulus devlet’in de sonudur. Şeytan insanı ele geçirdikten sonra sınırların, rejimlerin, iktidarların ne anlamı var. Yasama, yürütme, yargının ne anlamı var! Paranın ne anlamı var. Dinin, ideolojinin, ahlakın ne anlamı olur öyle bir dünyada. Orası için daha şimdiden bizi din, ahlak, gelenek, biyolojik cinsiyetten bağımsız BİREY’ler olarak etiketlemediler mi? Artık bizler resmi evraklarda GENDER olarak tanımlanan GENOM’larız. Bugünkü hükümetler, o dünyanın ajanları gibi, insanları ve hayvanların beyinlerine Chip takıp zamane tanrılarına köle olarak satacaklar ‘dijitalizm’ adına. Bu aslında kendileri açısından da bir intihar olacak."

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