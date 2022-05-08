Dilipak: Size Haziran 2023 seçimlerinin sonucunu söyleyeyim mi, Allah özel elçisi ile her konuda olduğu gibi bana haber gönderdi!

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, “Size Haziran 2023 seçimlerinin sonucunu ya da bundan sonra olacakları söyleyeyim mi? Nereden bileceksin derseniz, kesin doğru yani sahih bilgi, çünkü Allah özel elçisi ile her konuda olduğu gibi, bana haber gönderdi!” diye yazdı.

Sözlerinin devamında, “Tamam, ‘Dilipak kafayı yedi’ diyeceksiniz biliyorum” diyen Dilipak, “Mehdilik, Mesihlik, Nübüvvet iddiasında değilim, haşa. Öyle kerametim de yok. Öyle, kalpleri çevirdiğim, göklerin hazinesinin anahtarını ele geçirdiğim, göklerin ordularına komuta ettiğim gibi bir iddiam yok. Geleceği de bilmiyorum. Sadece gökle yer arasında ne varsa geçmiş ve gelecek hakkında bilgi veren ‘o kitap’tan haber veriyorum” ifadelerini kullandı.

Dilipak, yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Bizimkiler, bu seçimler için çalışıyorlar şimdiden. Sahi, bizim karşımızdakiler kazanırsa, onu kim seçtirmiş olacak. O da Allah’ın iradesi içinde olacak. Biz Allah’ın rızasını gözeteceğiz. Yoksa, haşa Allah’ın yetmeyen gücüne güç, yetmeyen parasına para, yetmeyen aklına akıl yetirecek değildir. Siz çok çalışmazsanız, Allah’ın tek başına gücü bu işe yetmediği için ötekilerin dediği olmuş olmayacak. Ve bil gaderi hayrihi ve şerrihi minellahu teala. Yani kim kazanırsa kazansın, Allah’ın dediği olacak. İsterse Şeytan parti kursun, o parti kazansın, bu Allah’ın iradesi içinde olan bir şeydir.”

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