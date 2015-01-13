Dilipak: Paris yürüyüşüne katılanlar melek kılığına girmiş şeytanlardır!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırı sonrası aralarında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunuğu 2 milyonun üzerinde insanın katılımıyla gerçekleşen tarihi Paris yürüyüşüne ilişkiğn olarak, O yürüyüşe katılanlar timsah gözyaşı dökenlerdir. Melek kılığına girmiş şeytanlardır" dedi.

Kanal A Haber Bülteni'nde Tuğba Dalkılıç'a konuk olan Abdurahman Dilipak, Fransa'daki yürüyüşe katılanlar için tartışma yaratacak sözler sarf etti.

Dilipak’ın açıklamaları şöyle:

"Batı'nın demokrasiden ve insan haklarından ne anladığını görmüş olduk. Onlara göre bu kavramlar yalnızca kendileri için geçerlidir. O yürüyüşte Sisi de olmalıydı. O yürüyüşe katılanlar timsah gözyaşı dökenlerdir. Melek kılığına girmiş şeytanlardır. Yaşasaydı Ariel Şaron da katılırdı o yürüyüşe."

‘Davutoğlu katılmayabilirdi’

Yürüyüşe katılanlara "melek kılığına girmiş şeytanlar" diyen Dilipak, Davutoğlu'nun katılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Ahmet Davutoğlu o yürüyüşe katılmayabilirdi. Bu da politik bir tercihti. Ama o katılmayı tercih etti. Katılmayıp bir duruş sergileyebilirdi. Katılıp orada söyleyecekleriyle de bir duruş sergileyebilirdi. Kendisi ikinci yolu tercih etti ve gidişinin arkasında durabildi. Söylemleriyle gidişinin içini doldurabildi. Politikacıların tahammül sınırları yüksek olmalıdır. Çünkü attıkları her adımla eleştirilirler. Katıldığı için eleştiriliyor, katılmasaydı da eleştirilirdi."

‘İslamı yok etmek istiyorlar’

Batının çöküşe doğru gittiğini savunan Abdurrahman Dilipak, "19'ncu yüzyılda oluşturulan kavramlar 21'nci yüzyıla uymuyor. Batı'nın çöküşü kaçınılmazdır. Ekonomileri dağılıyor, aileleri dağılıyor. Oluşturdukları yapay ideolojiler çöktü. Komünizm çöktü, faşizm çöktü. Dünyayı yönetmek için ortaya attıkları bütün fikirler çöktü. Dünyada yeni bir medeniyet iddiası taşıyan tek oluşum İslam. Bunu yok etmek istiyorlar" iddiasında bulundu.