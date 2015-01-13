T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilipak: Paris yürüyüşüne katılanlar melek kılığına girmiş şeytanlardır!

Charlie Hebdo için düzenlenen tarihi Paris yürüyüşüne katılanlar arasında Başbakan Davutoğlu da var

13 Ocak 2015 15:42

Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırı sonrası aralarında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunuğu 2 milyonun üzerinde insanın katılımıyla gerçekleşen tarihi Paris yürüyüşüne ilişkiğn olarak, O yürüyüşe katılanlar timsah gözyaşı dökenlerdir. Melek kılığına girmiş şeytanlardır" dedi.

Kanal A Haber Bülteni'nde Tuğba Dalkılıç'a konuk olan Abdurahman Dilipak, Fransa'daki yürüyüşe katılanlar için tartışma yaratacak sözler sarf etti. 

 

Dilipak’ın açıklamaları şöyle:

"Batı'nın demokrasiden ve insan haklarından ne anladığını görmüş olduk. Onlara göre bu kavramlar yalnızca kendileri için geçerlidir. O yürüyüşte Sisi de olmalıydı. O yürüyüşe katılanlar timsah gözyaşı dökenlerdir. Melek kılığına girmiş şeytanlardır. Yaşasaydı Ariel Şaron da katılırdı o yürüyüşe."

 

‘Davutoğlu katılmayabilirdi’

 

Yürüyüşe katılanlara "melek kılığına girmiş şeytanlar" diyen Dilipak, Davutoğlu'nun katılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Ahmet Davutoğlu o yürüyüşe katılmayabilirdi. Bu da politik bir tercihti. Ama o katılmayı tercih etti. Katılmayıp bir duruş sergileyebilirdi. Katılıp orada söyleyecekleriyle de bir duruş sergileyebilirdi. Kendisi ikinci yolu tercih etti ve gidişinin arkasında durabildi. Söylemleriyle gidişinin içini doldurabildi. Politikacıların tahammül sınırları yüksek olmalıdır. Çünkü attıkları her adımla eleştirilirler. Katıldığı için eleştiriliyor, katılmasaydı da eleştirilirdi."

 

‘İslamı yok etmek istiyorlar’

 

Batının çöküşe doğru gittiğini savunan Abdurrahman Dilipak, "19'ncu yüzyılda oluşturulan kavramlar 21'nci yüzyıla uymuyor. Batı'nın çöküşü kaçınılmazdır. Ekonomileri dağılıyor, aileleri dağılıyor. Oluşturdukları yapay ideolojiler çöktü. Komünizm çöktü, faşizm çöktü. Dünyayı yönetmek için ortaya attıkları bütün fikirler çöktü. Dünyada yeni bir medeniyet iddiası taşıyan tek oluşum İslam. Bunu yok etmek istiyorlar" iddiasında bulundu. 

ETİKETLER

dilipakakpak partidavutoğluparis yürüyüşükatılanlarmelek yüzlü şeytanlareleştirikanal atv

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24