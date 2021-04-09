Dilipak: Montrö işlevsiz kalırsa Lozan’a dönülmez, o da tartışma konusu olur

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla tartışılmaya başlanan Montrö bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önceki yazılarında söz konusu anlaşmanın Türkiye'nin boğazlardaki hakimiyetini kısıtladığı görüşünü savunan Yeni Akit yazarı, "Montrö işlevsiz kalırsa Lozan’a dönülmez. Lozan da tartışma konusu olur" dedi.

“Yani domino etkisi ile bunlar daha başka süreçleri de tetikler” diyen Dilipak, “Eğer bu işi burada bırakacak olursanız, fincancı dükkânına giren fil gibi ortalığı dağıtır, sonra da çıkar gideriz derseniz, yarın bu faturayı başka bir şekilde ödemek zorunda kalabiliriz” ifadelerini kullandı.

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