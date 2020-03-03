Dilipak: Koronavirüs sadece bir işaret ateşi, savaş ve ekonomik kriz doğuracak

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) dünya için bir işaret olduğunu, ardından ekonomik krizin ve savaşın çıkacağını öne sürdü.

Dilipak, " Bu anlamda dünyada hem ulusal planda hem de global planda çok ciddi bir finans krizi yaşanıyor. Sermaye bir şekilde el değiştiriyor. Uluslararası sistem kayıtdışı paralara el koyuyor. Sistem dışına çıkarılmaya çalışılan paralar, kaçmak istediği ülkelerin ve gitmek istediği ülkelerin yamyam politikacıları, bürokratları, işadamları, bankacıları, güvenlikçileri, istihbaratçıları, gümrükçüleri tarafından yağmalanıyor. Hackerler, kaydi para tutan, uluslararası para sistemi içinde “icazetli” kayıtdışı işlem yapan bankaların hesaplarına sızarak, uluslararası sistemi bloke ederek bu paraları başka adreslere transfer etmeye çalışıyorlar" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "FETÖ’cüler de bu işi yapıyorlardı aslında. Bu anlamda global bir ağ oluşturmuşlardı. DAEŞ, PKK-PYD, SDK gibi terör örgütleri, birtakım cemaat yapıları bu fonlardan besleniyordu. Bunlar kendilerine yakın iş, siyaset, bürokrasi, STK, media, sanat çevrelerini bu kaynaktan fonluyorlardı. Bu fon kullanarak cemaatler oluşturdular ya da bu yapılardan insanlar satın aldılar. Beyin ithal ettiler, reklamlar, sponsorluklarla kendi ekiplerini destekleyip ödüllendirdiler. Üniversiteler kurdular ya da buradaki genç liderleri, parlak zekalı isimleri ülkelerine çektiler. Gizli ordular, karanlık örgütler, Mafyavari işler yapan grublar oluşturdular. Soğuk savaşta, karşı gruplar bu fonlardan desteklendiler. Bu kanlı ve büyülü paranın açmadığı kapı yoktu adeta!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın