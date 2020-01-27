Dilipak: Koronavirüs, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmüne karşı Allah’ın cezası

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında Çin'de yayılmaya başlayan Koronavirüse ilişkin "Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmüne karşı Allah’ın cezası. ABD’liler yaptılar. Çin'i cezalandırmak istiyorlar." yorumunda bulundu.

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Dilipak, "Geni ile oynanmış bir mikrop bu. Yani Çin’e karşı bir biyolojik savaş söz konusu. Yayılma hızı, yolları test ediliyor. Yok, yok, Çin hükümetinin nüfusu kontrol etmek için kendi başına uyguladığı bir politika bu. Hayır, Masonlar dünya nüfusunu 500 milyona çekmek için düğmeye bastı. Albert Pike doktrini uygulamaya konuldu. Yok canım Çinliler maymun çorbası içiyor ya, maymunlardan bulaştı. Yok, hayır maymun çorbasından değil yılan çorbasından, hayır o da değil, çiğ balıktan bulaştı." ifadesini kullandı.

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