Dilipak: Gülen hareketi Vatikan ile ilişkili

'Cumhuriyet özgün bir kimlik üretemedi'

'Ilımlı İslam tartışması fiyasko'

'Fraklı Meclis Başkanı şeyhülislamdır'

Müslüman garsona içki servisi yaptıramazsınız

‘Hıristiyanların kendilerini aşağılamalarını da kabul edemiyorum’

Vakit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak , “Gülen cemaatini sadece ABD’den ibaret görmemek gerek. Vatikan’la da ilişkisi var” dedi. Türkiye’de laikliği din haline getirmeye çalışan bir kadro olduğunu belirten Dilipak Obama’nın Bush’un ılımlı İslam projesini çöpe atmasını da Gülen cemaatinden bağımsız yorumluyor.İşte Abdurrahman Dilipak’ın Akşam gazetesinden Nagehan Alçı’nın sorularına verdiği yanıtlar…İslam'ın ılımlısı, hard'ı, light'ı, Americano'su, Euro'su, Türk'ü olmaz. Tüm bunlar insan için geçerlidir, dinler için değil. Allah'ın dininin serti ılımlısı yoktur. Kim dine bir şey ekler ya da ondan bir şey çıkarırsa din aradan çekilir.O tür bir din üretmeye yönelik bir şey. Americano İslam tanımı içerisinde Batı'nın kabul edebileceği bir İslam yaratılmaya çalışılıyor.Evet, Kuran'da ya da peygamberin hayatında onu örnekleyen davranışları öne çıkarıp belli formları geri plana atıyorlar. Bu da din algılarını değiştiriyor.Türkiye'de kozmopolit bir algıdan söz edemeyeceğim. Cumhuriyet özgün bir kimlik üretemedi. Topluma dayattığı özgün bir format vardı. O da boşta kaldı, karşılığını bulamadı. Bakın, uygarlıklar baskıyla kurulmaz. Siz ne olmadığınızdan yola çıkarsanız bu sağlıklı bir toplumu ifade etmez.Yalnızca cumhuriyet değil, tüm baskı toplumlarında bu böyledir. Dinin gelişebilmesi için kültürlerin özgür olması gerekir. Türklerin İslam algısını özgürce geliştirebilmeleri için kendi geleneklerini özgürce yaşama şansları olmalı.Evet, artık herkes birbirine karıştı. Herkes Mc Donald's yiyor, Coca Cola içiyor, kendi mutfak kültürünü asit kazanında eritiyor.Küreselleşme teknolojik ulaşım ya da siyasal çerçeve içerisinde etkileşimi hızlandırdı. Baskın bir kimlik üretmeye çalışıyor. 'Deterjan üretiyorum, din algısını da yeniden üretebilirim' gibi bir deformasyon içinde. Bir nevi kimliksizleştirme. Karşıdan gelen adamın Hıristiyan mı, Müslüman mı, Türk mü, Arap mı olduğu belli değil. Herkes uniseks.Hayır, yakınlaştırmıyor, sürüleştiriyor. Daha kolay yönetilebilen, cinsiyetsizleştirilmiş, kimliksiz bireyler... Ben karşımdakinin değerler sistemini bilmek isterim. Hindu inek eti yemez, vejetaryen et yemez. Oysa Hindu inek yiyor, Müslüman şarap içiyor. Bunlardan nefret ediyorum!Onlara düşmedi ki! Allah'ın dini. Ben din algısının şeriatın özü korunmak kaydıyla kültürel anlamda zenginleştirilebileceğini düşünüyorum.Samimiyet metresi yok elimde. Doğru söylüyorsa ona sahip çıkarım. Ortak paydamız adalet. Benim Adanalı olmam her zaman Adanalıları savunacağım anlamına gelmez. Amerikalıları da savunabilirim. Biz sözleri dinleriz, eylemlere bakarız. Sözleri dinledik, eylemlere bakacağız.Yok, dinin üzerine kim dışarıdan müdahaleye kalkarsa dindarlar hemen gardlarını alırlar ve ortak bir tavır geliştirirler. Bu ılımlı İslam tartışması da tam bir fiyaskoyla sonuçlandı.Öyle bir tepki var. Dış tehdit algılaması toplulukları bir araya getirir. Eğer Amerika İslam'a müdahale edecekse bu oradan gelecek İslam önerilerine karşı doğru da olsa kuşku ile bakmalarına sebep olur.O da onların sorunu, çünkü korkularıyla hareket ediyorlar. 'Karşı taraf ne kadar zarar görürse ben o kadar karlıyım' diye bir mantık geliştiriyorlar. Laikçilerin İslam'a bakışı Amerikalılardan daha vahim. Türkiye'deki laikçiler çok felaket bir şey.Ilımlı İslam denince akla ilk olarak Gülen Cemaati geliyor. Şimdi ılımlı İslam gündemden düştüğüne göre cemaat zayıflayacak, diyebilir miyiz?Hayır, diyemeyiz. Gülen cemaatini sadece ABD'den ibaret görmemek gerek. Birçok unsurun bileşkesinden ortaya çıkmış bir hareket bu. Vatikan'la ilişkisi, Türkiye ile ilişkisi var.Evet, öyle. Zaten ben bu tanım yanlış, diyorum.Amerika'nın daha önceki yaklaşımları geri tepti. Şimdi İslam'a bakışını mecburen yeniden gözden geçiriyor. Ama Gülen Hareketi'nin kaynağı ve gücü salt Amerika değil, dediğim gibi. İslam uygarlığı su ile temsil edilir. Suyun da üç hali vardır. Katı da gaz da sıvı da olabiliriz. Yanına geldiği maddeye göre değişir.Bir kere laiklik Hıristiyanlıkla ilgili bir şey, biz sekülerizm diyelim. ABD her kesime oynuyor. Yumurtaları tek sepete koymaz.Bizim öyle bir sorunumuz yok ki! Allah'ın rızasından başka beni ilgilendiren bir şey yok. Sonuçta ABD ile ilişkilerimiz konjonktörel. Platonik aşk filan yok.İnsanların kurguladıkları her şey sertleştirilip yumuşatılabilir. Laiklik insan yapımı ve referansını Hıristiyanlıktan alıyor. Kilise ile devlet ilişkisini düzenler. İslam ve laiklik zaten bir arada var olamaz. Laikliğin var olabilmesi için egemen bir dini otorite gerek.Yok, olamaz böyle bir şey. Seküler olabilir ama. Türkiye'de laikliği din haline getirmeye çalışan bir laikçi kadro var. Şu an frak giymiş meclis başkanı şeyhülislamdır.Evet, o İslam'ı ve Müslümanları baskı altına almak için kullanılan bir şey.Evet, iktidar ve dünyadan esen özgürlükçü havalar nedeniyle böyle bir sinyal var.Hiç beni ilgilendirmiyor. Allah kadiri mutlaktır. Sistem zaten sizi tatmin etmeyeceği için mi?Benim tatmin olmak gibi bir sorunum yok. Allah beni imtihan ediyor. Ben onun rızasını gözetirim.Bir insan din seçip seçmeme hakkına sahiptir ama ben onu meşru görmüyorum.O zaman o da sizi meşru görmeyebilir.Görmesin. Şeytana tapanın haklarını da koruyalım diyorum ama şeytana tapanı meşru görmüyorum. Ona tahammül ediyorum.Ben kendim içki ikram etmem. Eğer Müslüman bir belediye çalışanı ise içki servisi görevi veremezsiniz.Ben isteyen domuz eti yesin diyorum ama bana kasabım diye domuz kasaplığı yaptıramazlar. Madem bana içki servisi yaptıracaksın sen içme!Ne yapalım? Niye hep Müslümanlar bedel ödüyor? Ben içki içmiyorum.Onlar da kendileri için ayrı bir bölüm oluştursunlar.Bize bir tehdit geldiğinde, açıkça bir saygısızlık gördüğümüzde sertleşebiliriz. Ateş de oluruz, su da. Söndürürüz de, yakarız da.Kurmaz olur muyuz...Çünkü biz diğer peygamberlere yapılan haksızlığı da reddediyoruz. İnsanların kutsallarına tecavüz edilmeme esasını getiriyoruz. Ben onların kendilerini aşağılamalarınıda kabul etmiyorum.