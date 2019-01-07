Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak sık sık kullandığı "Bay Kemal" ifadesini irdeledi. Dilipak, "Erdoğan 'Bay Kemal'i o kadar çok kullanıyor ki, CHP’lileri bile baymaya başladı" dedi.

"Türbeyi yasakladılar, Mustafa Kemal’in mezarını türbe yaptılar" diyen Dilipak'ın “Bay Kemal” başlığıyla (7 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...“Bay Kemal” aslında bir sıfat değil, ironik bir eleştiridir de, aynı zamanda.

Erdoğan “Bay Kemal”i o kadar çok kullanıyor ki, CHP’lileri bile baymaya başladı. “CHP’li Kadın”lar bile farkındalar mı bilmem, “Gazi Mustafa Kemal paşa hazretleri”nin ulusumuza armağan ettiği “Bayan” kelimesinden hoşlanmıyorlar. Onlar “Kadın”mış. Elhamdülillah bizim hanımlarımızın öyle bir takıntıları yok.