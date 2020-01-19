Yeni Akit yazarından Filenin Sultanları'nı hedef alan MHP'li Birol Şahin'e destek: Bir kaşık suda fırtına koparmanın âlemi var mı ?

Yeni Akit yazarı Resim Bolbol, Tokyo’ya gidecek olan 'Filenin Sultanları'nı hedef alan Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'e destek çıktı. "Bu ülkede kimsenin kimseye kıyafet dayattığı falan yok. Zaten Birol Şahin de öyle bir şey yapmıyor. Yalnızca bir ilkeden bahsediyor" ifadelerini kullanan Bolbol, "Şimdi bu sözler için bir kaşık suda fırtına koparmanın âlemi var mı Allah aşkına? Ne bu tatava?" diye tepki gösterdi.

Bolbol'un, "Dindarlar kendi adamlarını yemeyi çok seviyor" başlığıyla (19 Ocak 2020) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Bu ülkede kimsenin kimseye kıyafet dayattığı falan yok. Zaten Birol Şahin de öyle bir şey yapmıyor. Yalnızca bir ilkeden bahsediyor. Yöntemi sorunlu bulunsa da Müslüman kadının nasıl giyinmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca “İsteyen Allah’ın emrine uyar, istemeyen de uymaz” ifadesini kullanarak tercihlere saygılı olduğunu gösteriyor.

Şimdi bu sözler için bir kaşık suda fırtına koparmanın âlemi var mı Allah aşkına? Ne bu tatava? Niçin bu tahammülsüzlük? Burası demokratik bir ülke değil mi? Bayan voleybolculara “kıyafet özgürlüğü” var da (ki öyle de olması gerekiyor) belediye başkanlarına “düşünce özgürlüğü” yok mu yoksa?

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