Dilipak: Birileri ülkeyi seçime götürmek isterse, bulanık suda balık avlamak isteyenler, emrivaki peşinde koşanlar beklenmedik çıkışlar yapabilir

Yeni akit yazarı Abdurrahim Dilipak, Meclis’te 584 milletvekili bulunduğuna dikkati çekerek, “Eğer, ölüm, istifa ya da milletvekilliği düşürülmesi sonucu 4 milletvekilinin daha sandalyesi boşalacak olursa, Türkiye boşalan sandalyelerle ilgili olarak o illerde ara seçime gidebilir, ta ki, seçim tarihine 1 yıl kalana kadar. Yani seçim konusu pamuk ipliğine bağlı bir konu” diye yazdı.

“Anayasa değişikliği tartışmaları çerçevesinde, siyasi partiler, seçim yasası ve baraj konusundaki tartışmalar önümüzdeki günlerde parlamento aritmetiğinde dalgalanmalara sebeb olabilir yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir” öngörüsünde bulunan Dilipak, “Birileri ülkeyi seçime götürmek isterse, bulanık suda balık avlamak isteyenler, emrivaki peşinde koşanlar beklenmedik çıkışlar yapabilirler” dedi. Dilipak yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Dar zamana sıkışmış derin pazarlıklar evdeki hesapların çarşıya uyması konusunda her zaman risk oluşturabilir. Görünen o ki, mevcut partiler kendi yollarında giderek daha fazla oy alma umudunu kaybetmişler gibi. Onun için ötekilerin kendilerinden daha kötü olduğunu anlatmaya öncelik ve ağırlık veriyorlar. Ama bunu yaparken, hepsinin üzerinde bulunduğu siyasetin değer kaybettiğinin farkında değiller.”

Dilipak, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu yazısında şu görüşleri belirtti:

“Söyleyeyim, öfkeyle kalkan, zararla oturur. Bazı şeyler aceleye getirilmemeli, geç de kalınmamalı. Hem geç kalınmış, hem de bazı şeyler aceleye getiriliyorsa, risk iki kat daha büyük demektir. Bir de bunun PKK ve PYD cephesindeki karşılıklarını görmek gerek ve tabii bunlara destek olan ülkelerin tavırlarını da not etmek gerek.”

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