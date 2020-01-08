Dilipak: Altın satışlarındaki yükseliş savaş tehdidine dayalı korkunun yükselişini gösteren bir gösterge

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, altın fiyatlarlarındaki artışa dikkati çekerek, “Demek ki, savaşın soğuk rüzgârını ensesinde hissediyor insanlar. Çünkü savaşta para lazım ama kağıt olanı değil. Mal-mülk de değil, kolay taşınanı, heryerde geçeni. ‘Yaşamak için para lazım olabilir’ diye düşünüyor insanlar” görüşünü savundu.

Savaş tartışmalarının insanların psikolojilerini altüst ettiğini belirten Dilipak, “Yatırım yapmıyorlar, herkes her şeyi erteliyor. Korku onlarda büyüme heyecanı bırakmıyor, mevcudu muhafazaya çalışıyorlar. Böyle ortamlarda “ahiret korkusu” insanları dine yönlendirir, bir de piyasayı komplo ve kehanet kaplar” ifadesini kullandı.

Dilipak yazısında şu düşünceleri dile getirdi:

"Kim bilir, 3. Dünya savaşı başladı. Belki de başlamak üzere. Bu savaş belki de ‘Kıyamet savaşı’ diyebilenlerin dudaklarını uçuklatan bir savaş.

Ne olacak göreceğiz. Başa gelen çekilir. Bazı şeyleri işler bu noktaya gelmeden düşünmeli ve çaresine bakmalı idik. Ama olmuyor işte. Akacak kan damarda durmayacak bu durumda.

Bu savaş bugünden yarına bitmeyecek. Savaş geciktikçe dehşeti artacak. Lucifer’in çocukları kanlı senaryolar yazıyorlar. Kızılderililere, kara derililere, sarı ırka yaptıkları yetmedi, daha beteri için hazırlık yapıyorlar. Yüz milyonların ölümü üzerine değil, milyarlarca insanın ölümü üzerine planlar yapıyorlar. Dört koldan saldırıyorlar. Şeytan Adem oğullarından en vahşi şekilde intikamını almaya hazırlanıyor ve hem de ins ve cin yardımcılarını da yanlarına alarak"

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