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Dilipak: AK Partililerin Merkel'e çiçek göndermesi gerek

"Ben olsam 'Teşekkürler Merkel' diye AK Parti gençliği adına gazetelere ilan verirdim"

12 Mart 2017 19:59

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Almanya'da yerel yönetimlerin Türkiyeli bakanların konuşmacı olarak katılacakları etkinliklere izin vermemesiyle başlayan krize ilişkin,  "AK Partililerin Merkel’e bir teşekkür mektubu ve çiçek göndermeleri gerek" dedi.

Abdurrahman Dilipak'ın bugün yayınlanan (12 Mart 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Şu Merkel’in çıkışı, Erdoğan ve AK Parti’nin eline eşsiz bir fırsat verdi. Sadece Almanya değil, Avrupa değil, Türkiye’deki seçmenler üzerinde de son derece olumlu bir etki yaptı. AK Parti Merkel’e para verse bu kadar faydası olmazdı söyleyeceklerinin. Onun için AK Partililerin Merkel’e bir teşekkür mektubu ve çiçek göndermeleri gerek. Ben olsam “Teşekkürler Merkel” diye AK Parti gençliği adına gazetelere ilan verirdim…”

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Abdurrahman DilipakYeni Akit Gazetesi

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