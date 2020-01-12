Dilipak: Adaletsizlik ve zulüm almış başına gidiyor, bütün kesimlerde rüşvet torpil her yerde

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, insanların çoğunun söz dinlemediği, adaletsizlik ve zulmün her yerde olduğunu yazdı. Dilipak, “İstişare ve şûra, ehliyet ve liyakatın esamesi okunmuyor. Vay onların haline. Onların ihlastan uzak, gösteriş için yapılan ibadetleri, duaları ve tevbeleri de kabul olmayacak. Allah’ın ipini bırakanların Allah da ipini bırakacak” ifadesini kullandı.

Dilipak, “İrtidat moda oldu sanki. Din de, ideoloji de, gelenek de eskisi kadar itibar görmüyor. Bu gidişle gelecek günler geçen günleri aratacağa benziyor. Dünya malına ve makamına tamah edenler, hem dünyalarını ve hem de ahiretlerini kaybedecekler. Kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. Dua ile belalarını istiyorlar sanki. Unutmamak gerekir ki, haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder ve kemal aynı zamanda zeval vaktidir. Gecenin kemalinin aydınlığa en yakın zaman olduğu gibi” görüşünü savundu.

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