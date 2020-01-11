Dilipak: ABD-İran sürecine İsrail ve Suudi Arabistan da katılabilir; herkesin bölgede birtakım emrivakiler için kontrollü krize ihtiyacı var

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında ABD ile İran arasındaki gerilimi kaleme aldı. Tarafların sürekli birbirlerini tehdit ettiğine ancak saldırıda bulunmadıklarına dikkati çeken Dilipak, yaşananların iç politikalara malzeme edildiğini ifade etti. "İsrail de yavaş yavaş sürece bir tarafından katılma çabasında. Suudi Arabistan da bir şekilde sürece katılabilir" diyen Dilipak, "Herkesin bölgede birtakım emrivakiler için böyle bir kontrollü krize ihtiyacı var" diye yazdı.

Tarafların sürekli birbirlerini tehdit ettiğine ancak saldırıda bulunmadıklarına dikkati çeken Dilipak, yaşananların iç politikalara malzeme edildiğini ifade etti. "Bu arada olan Süleymani’ye oldu. İran’da radikal bir isim artık masada yok" diyen Dilipak, "Bunun Devrim Muhafızları ile Cumhurbaşkanlığı ilişkilerini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek" dedi.

Dilipak'ın, "Şeytan fazla mesai yapıyor" başlığıyla (11 Ocak 2020) yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.