Dilipak: ABD ile dost ve müttefikiz; yediklerimiz hep müttefik kazığı

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecine ilişkin, “Trump’ı azletmeyebilirler. Çünkü gelen gideni aratabilir, bu bir. İkincisi bu inatlaşma kimseye yarar sağlamaz” görüşünü savundu.

ABD ile Türkiye’nin dost ve müttefik olduğunu belirten Dilipak, “Yediklerimiz hep müttefik kazığı idi. Onların ‘ucuz asker deposu’, ‘sıçrama tahtası’ olduğumuz sürece sorun yok. Ama ‘hayır’ dediğimiz de, işler değişiveriyordu!” düşüncelerini dile getirdi.

Dilipak, “Dünyanın hali böyle. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Gerçeklerin bu kadar açık bir şekilde ortaya saçıldığı böyle bir zamanda birileri hâlâ gerçeği görmüyorsa, görmüyorsa değil, görmek istemiyorsa, gerçeği görmek istemeyenden daha kör kim olabilir ki!” ifadesini kullandı.

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