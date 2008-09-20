Dilini tutamayınca bedeli ağır oldu

TMSF'ye 1 milyon 600 bin dolar ödedikten sonra 'Dava açmayacağım' diyerek feragat sözleşmesi imzalayan Hülya Avşar'ın buna rağmen 'Hortumcu' deyip karşı dava açması pahalıya patladı. Sözleşmeyi iptal eden TMSF, Avşar kızına 1 milyon dolarlık ek fatura kesti. Alınan haciz kararı Avşar'a hemen iletildi.



'İmzalar önemli'

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, 'Sanat camiasında bu tür kurallar galiba önemsenmiyor; ama finans sektöründe atılan her imzanın önemi vardır. O dönemde vazgeçtiğimiz faizleri yeniden istiyoruz. Bize dava açmasaydı böyle bir girişimde bulunmazdık' dedi.