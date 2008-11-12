Dilimizin tat haritası değişti

Lise ders kitaplarında çizilen dilin tat alma haritasının yanlış olduğu bulundu. Artık dilimiz tat alma bölgelerine göre sınırlandırılmıyor.



Eskiden bilinen gerçeğe göre, dilin uç kısmı tatlıyı, yan kısımları ekşi ve tuzluyu; arka kısmı ise acıyı algılıyordu. Ancak yapılan son araştırmalarda, bilim adamları reseptörler hakkında daha fazla bilgiye sahip olurken, haritanın yanlış olduğunu buldular.



Araştırmada en az 5 temel tat olduğu bulundu. Bunlar, tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve son araştırmada ortaya çıkarılan "umami". Japoncada "lezzetli" anlamına gelen bu tat, mono sodyum glutamat (besinlerde tatlandırıcı olarak kullanılan madde) içeren miso (geleneksel Japon yemeği), soya sosu ve diğer Asya yemeklerinde bulunuyor. Bilim adamları aynı şekilde diğer tatlar için de reseptörler bulunduğu konusunda şüpheleniyorlar.



2006 yılında Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, bir grup bilim adamı farklı hücrelerde temel tat reseptörleri buldular. Bu hücrelerin belirli bir yerde durmadığını ve dilin her yerine yayıldığını söylediler. Diğer çalışmalar ise, dilin bazı bölümlerinin belirli tatlara karşı daha hassas olduğunu ve hatta erkeklerde ve kadınlarda ekşi, tuzlu ve acı tatları algılamada farklılıklar olabildiğini gösteriyor.

