Dili koparılan tacizci hakkında karar

İstanbul Esenyurt’ta 2016 yılının Mart ayında cinsel saldırıda bulunduğu E.O. tarafından dili koparılan M.O. bugün hakim karşısına çıktı. Davaya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil olurken E.O.’nun avukatları M.O.’nun daha önce E.O. için söylediği "Kız arkadaşım sandım" sözlerine tepki gösterdi.

Gazete DuvaR'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme heyeti M.O. için, “sanık M.O.’nun olay tarihinde mağdur E.O.’nun cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğundan 102/1 gereğince suçun işleniş biçimi ve mağdur üzerinde bıraktığı etki dikkate alınarak 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına…” karar verdi.

Mahkeme heyeti 5 yıl hapis cezasını daha sonra ‘sanığın duruşmadaki halini’ ve ‘hapis cezasının geleceği üzerindeki etkisini’ dikkate alarak 4 yıl 2 aya düşürdü. E.O.’nun avukatı Zehra Şahin, cezanın alt sınırdan verilmesinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, “Sanığın savunmada belirttiği ‘kız arkadaşım sandım’ ifadelerinin kabul edilmemesi olumlu oldu. Ama cezanın alt sınırdan verilmesi, takdiri indirim uygulamasını kabul etmesi hakkaniyetli değil. İstinafa başvurarak olayın nitelikli cinsel saldırı kabul edilmesi, cezanın en azından alt sınırdan uzaklaşılması ve indirim yapılmamasını isteyeceğiz” dedi.