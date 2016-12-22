Dilge'yi öldüren taksici yakalandı

İstanbul Kartal'da 5 gün önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilge Şen'e çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan taksici emniyet birimlerince dün gece evinde yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan operasyondan önce bölgedeki MOBES kameraları incelendi.

Görüntülerde tek farı yanmayan bir taksinin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirleyen ekipler taksiler üzerine yoğunlaştı. Takside hasar oluştuğunu belirleyen polis ekipleri oto tamircilerinde araştırmaya başladı. Bir taksicinin tamire geldiğini belirleyen polis, yaptığı incelemede Dilge Şen'e çarpan taksiyi belirledi.

Genç kızın ölümüne neden olan taksici yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan taksicinin kaçarken MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tek farı yanmayan taksi hızla olay yerinden kaçıyor.