T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dilge'yi öldüren taksici yakalandı

Taksicinin kaçarken MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı

22 Aralık 2016 18:40

İstanbul Kartal'da 5 gün önce karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilge Şen'e çarparak ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan taksici emniyet birimlerince dün gece evinde yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan operasyondan önce bölgedeki MOBES kameraları incelendi.

Görüntülerde tek farı yanmayan bir taksinin olay yerinden hızla uzaklaştığını belirleyen ekipler taksiler üzerine yoğunlaştı. Takside hasar oluştuğunu belirleyen polis ekipleri oto tamircilerinde araştırmaya başladı. Bir taksicinin tamire geldiğini belirleyen polis, yaptığı incelemede Dilge Şen'e çarpan taksiyi belirledi.

Genç kızın ölümüne neden olan taksici yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan taksicinin kaçarken MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tek farı yanmayan taksi hızla olay yerinden kaçıyor.

ETİKETLER

İstanbultaksiçarptı kaçtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24