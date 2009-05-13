'Dilerim yeni kavgaların içinde olmam'

Kongar, yeni kitabı ‘Herkesten Bir Şey Öğrendim’ ile ilgili olarak, "Polemik konusu olacak bazı görüşlerim dikkati çekecek. Dilerim kendimi yeni kavgaların içinde bulmam" dedi.





“Emre Kongar Kitabı-Herkesten Bir şey Öğrendim”, otuz yılı aşkın süredir kitap ve yazılarıyla toplumu aydınlatan Emre Kongar'ın yaşamından kesitler sunuyor. Feridun Andaç'ın kaleme aldığı söyleşi kitabında Kongar samimi açıklamalarda bulunuyor. NTV'ye konuşan Kongar kitabını şöyle anlattı:

"Bu kitabın yaşamımda herhalde özel bir yeri olacak, çünkü okura hem bireysel gelişmemi hem zihinsel gelişmemi hem de ilişkilerimi bir arada sunuyor. Feridun Andaç çok iyi bir yazar. Beni çok iyi tanıyan bir kişi ve çok güzel sorular sordu. Çok açık söyleyeyim, bu kitap yazılırken, bu kitabın metni konuşma olarak aramızda geçerken, kendi hakkımda bilmediğim bir takım şeylerin farkına vardım. Şimdiye kadar düşünmediğim, yaşamımdaki, karanlık demeyelim de gölgeli alanların açığa çıktığını gördüm. Bu kitap çalışması benim için de kendimi keşfetmem oldu.



'Kendi halinde bir bilim insanıyım'



"Benim toplumsal imajımla, yani böyle tartışmacı kamuoyu lideri, kanaat önderi, yazan, çizen tartışan biçimde kamuya ve kitle iletişim araçlarına yansıyan imajımla benim kendi hakımdaki beklentilerim, rolüm, hiç uyuşmaz. Ben aslında kendi halimde okuyayım, öğreneyim, öğreteyim tartışayım istiyorum. Gerçeği bulma anlamında tartışmak isteyen, kendi halinde bir bilim insanıyım. Öyle olmak da istiyorum ama maalesef hem Türkiye’nin olayları hem benim kişisel yaşamımdaki olaylar, beni böyle tartışmacı, mücadeleci, kamuoyu lideri, kanaat önderi gibi bir noktaya getirdi. Aslında ben böyle bir insan değilim. Zaten kitap okunduğunda o ortaya çıkacak. Ama tabii kitapta polemik konusu olacak bazı görüşlerim de maalesef dikkati çekecek. Diliyorum kendimi yeni kavgaların içinde bulmam!



‘Başarılı değil, mutlu bir insanım’



"Ben çok başarılı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Çok mutlu bir insanım. Kendi yaşamımdan ve kendimden çok memnunum. Fevkalade mutluyum, hayatta beklediğim, amaç edindiğim hemen hemen her şeyi elde ettim. Seviyorum, seviliyorum, istediğim yaşam biçimini toplum tarafından fazla zorlanmakla birlikte sürdürebiliyorum. Biraz fazla itiliyorum tartışmaya ve mücadeleye ama yine de halimden memnunum. Bu eğer bir başarıysa, evet, başarılıyım çünkü çok mutluyum. Ama ben kendimi çok başarılı bir insan olarak görmüyorum.



‘Hedefim; gençlere düzgün bir örnek olmak’



"Ciddi bir hedefim var; gençlere düzgün bir örnek olabilmek. Çünkü bugün kamuoyuna baktığınız zaman, siyasette, sanatta, edebiyatta, maalesef her tarafta yozlaşmayı, kendi cebini doldurmayı, kendi çıkarlarını öne almayı, toplumun çıkarlarındansa özel fırsatçılıkları vurgulamayı örnek gösteren insanlar çok ortada. Onun için ben mütevazı, kendi halinde okuyup yazan, dürüst ve çalışkan bir imajla örnek oluşturmaya çalışıyorum.



‘Ciddi bir feministim’



"Gençlere herhangi bir şey önermek çok zor. Şundan çok zor; toplum insanları ahlaksızlığa yönelten bir baskı yapıyor. Türkiye'de gençler daima idealisttir, ben onun için gençlerden yanayım. Türkiye'de kadınlar, kızlar daima ezilir. Onlar daha ahlaklıdır, daha idealisttir, onun için kadınlardan, kızlardan yanayım. Ben çok ciddi bir feministim, öyle lafta değil. Çok ciddi bir gençlerden yana tavrım vardır; çünkü gençler ve kadınlar bu toplumda en az kirlenmiş kesimler. Ama ne yazık ki toplum yapısı gençleri o yapının içine aldıktan sonra çok kötü etkiliyor. Kadınları, kızları eziyor, susturamazsa öldürüyor. Gençleri de kendine benzetiyor. Onun için gençlere çok çalışmalarını, kendilerini topluma kanıtlamalarını ve bu arada ahlaklarından, kimlik ve kişiliklerinden fazla ödün vermemelerini öneririm. Eğer kendilerini kanıtlayabilirlerse ve bu arada kendilerinden, kimliklerinden ödün vermemişlerse o zaman başka gençlere örnek olmaya çalışabilirler."



