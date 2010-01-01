Dilenmenin cezası 70 TL

T24 - Yılbaşından itibaren dilencilik yapan, gürültü çıkaran, kaldırımları işgal eden, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketenler 70 TL idari para cezası ödeyecek.



Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 2.2 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde bugünden itibaren artırılacak.



Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 70 TL idari para cezası uygulanacak.



Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 70 TL ceza kesilecek.



Çevre kirliliğine neden olanlara uygulanan cezaların da artırıldığı yeni yılda hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlara, hayvan atıklarını sokağa bırakanlara, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere bırakanlara da 70 TL cezası verilecek.



Kumar oynayan kişiler ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişilere 143 TL, başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 451-7 bin 261 TL arası ceza verilecek. Kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 143-723 TL arasında idari para cezası ödeyecek.

