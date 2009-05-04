Dilek kutularına gelen öğrenci şikâyetleri

Öğrenciler geçen yıl en fazla okulun temizliğinden, kantinden ve spor malzemelerinin okullarda bulunmamasından ve anne baba kavgaları ile öğretmenlerinden şikâyetçi olmuş.



"Babamın artık beni sevmesini istiyorum, beni dövmesin!" Bu sözler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara koyduğu "dilek kutuları"na 7’nci sınıftaki bir öğrenci tarafından atıldı. Geçen yıl 273 bin öğrenci okullarında bulunan dilek kutularına şikâyet notları attı. Kimi okulun temizliğinden, kimi öğretmeninden, kimi de anne baba kavgası ve şiddetten şikâyetçi oldu.



Dilek kutuları İstanbul’daki bütün ilköğretim ve liselerde bulunuyor. Öğrenciler her türlü şikâyetlerini bu kutuya atıyor. Kutu, veli, öğretmen ve okul müdüründen oluşan komisyon tarafından açılarak tasnif ediliyor. Bu şikâyetler ilçe ve ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildiriliyor.



Öğrenciler geçen yıl en fazla okulun temizliğinden, kantinden ve spor malzemelerinin okullarda bulunmamasından ve anne baba kavgaları ile öğretmenlerinden şikâyetçi olmuş.



’Öğretmenimiz kürsüde oturup bize kitap okutuyor, çok sıkıcı’



Öğrenciler en çok, okulların temiz olmamasından şikâyetçi. Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, bunun nedenini okullarda müstahdem ve memur olmamasına bağlıyor.



Kantinlerde satılan ürünlerin pahalılığı da öğrencilerin en fazla şikâyetçi olduğu konuların başında geliyor. Ata Özer, "Öğrenciler tost yiyince yol parası kalmıyor. Kantin ve kooperatifler dışarıdan daha ucuz olmalı" diyor.



150 bine yakın öğrenci de aile içi şiddetten yakınıyor. Anne babalarının kendi yanında kavga etmesinden şikâyetçi olan öğrenciler, ailelerin kendilerini rencide etmesinden, kötü davranmasından da yakınıyorlar. Annelerinin babaları tarafından dövülmesinden şikâyetçi olan öğrencilerin sayısı da bir hayli yüksek.



Serbest ya da rahat kıyafet isteyen öğrencilerin sayısı da 125 bin civarında.



130 bine yakın öğrenci de öğretmenlerin katı disiplininden şikâyetçi. Öğretmenlerin davranışlarını kontrol etmesini isteyen öğrenciler, bu öğretmenlerin okuldan uzaklaştırılmasını istiyorlar.



Birçok öğrenci de hazırlıksız derse giren öğretmenleri şikâyet ediyor. En çok kızdıkları öğretmen tipinin de derse girdikten sonra "kitapları açın, okuyun" deyip, kürsüden kıpırdamayanlar.



273 bin öğrencinin şikâyetçi olduğu konular şunlar:



-Okulun temizliği: Yüzde 21.09

-Kantin şikâyetleri: Yüzde 20.55

-Gerçek dışı hayaller: Yüzde 9.98

- Spor malzemesi, ders malzemesi ve soyunma odası: Yüzde 8.93

-İl dışı geziler: Yüzde 5.34

- Sosyal tesisler(Havuz, spor salonu): Yüzde 5.19

-Ana baba kavgaları: Yüzde 5.13

- Kıyafet: Yüzde 5.02

-Öğretmen davranışları: Yüzde 5.01

- Okulun tertip ve düzeni: Yüzde 3.02

-Sosyal ve kültürel faaliyet istekleri: Yüzde 2.07

-Derslerde başarılı olma isteği: Yüzde 1.06

-Diğer şikâyetler: Yüzde 9.56



’En çok susturulan kitle öğrenciler’



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer:



"Okullardaki şiddetin azalması, çocuğun kendini ispat etmesi, fikirlerini rahatlıkla söylemesi için böyle bir imkan verdik. Bu ülkede en çok susturulan kitle öğrenci, yani gençler. Evde ’sen çocuksun, sana söz düşmez’ deniyor, okulda öğretmen aynı davranışı sergiliyor. Çocukların düşünce ve söz söyleme özgürlüğünü kısıyor. Biz de onların kendilerini ifade etmelerini istedik. Öğrenciler istediği düşünceyi rahatlıkla yazıp, kutunun içine atıyor. Daha sonra bu dilekler pazartesi ya da cuma günü yapılan tören öncesinde bir komisyon tarafından açılıyor. Kayda değer olanlar not haline getiriliyor. Bu notları idarecilerden medeni cesaret gösterenler çocuklara ve öğretmenlere aktarıyor. 273 bin dilek atıldı, bunların 113 bininde çocuklar haklı çıktı."



‘Arkadaşım sürekli bana ve kız arkadaşlarıma vuruyor’



Babamın artık beni sevmesini istiyorum, beni dövmesin (7’nci sınıf öğrencisi)



-Annemle babamın sık sık kavga etmeleri beni çok olumsuz etkiliyor, derslerimde başarısız oluyorum (6’ncı sınıf öğrencisi)





- Babam içki içmesin (5’nci sınıf öğrencisi)





-M. ile diğer arkadaşları ben ve diğer kız arkadaşlarıma sürekli vuruyor ve dövüyor (İki kız öğrenci)



- Sınıftaki F. arkadaşımız herkese lakap takıyor ve onları sürekli rahatsız ediyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum.



Ben bir öğrenci olarak matematik öğretmeninin uyarılmasını istiyorum. Çünkü, okul ve okul öğrencilerine hakaret etmesinden şikâyetçiyim. Bazı öğrenciler şımarıyor onlara hakeret ediyor. Sonra da sınıfın geneline (hakaret) ediyor ve bundan dolayı ondan şikâyetçiyim. Onu seviyorum ama gururuma dokunan şeyler yapıyor.



-2’nci dönem Din öğretmenim yine M. olsun



- İngilizce öğretmenim, yani müdür okuldan gitsin



-Öğretmenlerimiz haksızlık yapıyor



-Öğretmenim bana iyi davransın



-Okulumuzda güvenlik olsun (5’nci sınıf)



-Fakir çocuklara yardım edilsin



-Okul yardımı istiyorum



-Havuzlu villa ve paten istiyorum



-Camların temiz olmasını istiyoruz



-Okulumuzda cipsler kaldırılsın, bahçe yeşillensin ve çöp kutuları çoğalsın



-Okulda elektronik eşya ve serbest giyim olsun



-Tahtalar yenilensin



-Tek sıralarda oturalım



-Kantindeki herşey bakkaldaki fiyata olsun



-Kantinciler çocukların paralarının üstünü şeker yerine veriyorlar (para üstünü şeker olarak veriyorlar)



-Erkekler etek, kızlar pantalon giysin



-Rüzgarlı havalarda eteklerimizin açılmasını önlemek için pantalon giymek istiyoruz



- Bisiklet istiyorum



-Beden salonumuz olsun



- Duvarlar temizlensin



-Okula cep telefonu getirilsin

