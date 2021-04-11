T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dilek İmamoğlu ve çocukları Koronavirüs'e yakalandı

11 Nisan 2021 21:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun Koronavirüs'e yakalandığı, bu nedenle Dilek İmamoğlu'nun annesinin Trabzon'daki cenazesine katılamadığı öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu ve diğer oğlu Semih İmamoğlu'nun test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktığı belirtildi.

TIKLAYIN: Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

 

 

ekrem imamoğludilek imamoğluberen imamoğlumehmet selim imamoğlukoronavirüscovid19ibb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24