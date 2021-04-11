Dilek İmamoğlu ve çocukları Koronavirüs'e yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun Koronavirüs'e yakalandığı, bu nedenle Dilek İmamoğlu'nun annesinin Trabzon'daki cenazesine katılamadığı öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu ve diğer oğlu Semih İmamoğlu'nun test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktığı belirtildi.

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