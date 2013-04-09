T24 LogoT24 Logo
Politika

Dilek Akagün Yılmaz'dan Tanrıkulu'ya 'Amerikan ajanı' suçlaması

CHP Grubunda ulusalcılar ile yenilikçiler birbirlerinin üzerine yürüdü

09 Nisan 2013 20:47

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Grubunun basını kapalı bölümünde,  ulusalcılar ile yenilikçiler birbirine girdi.  Alınan bilgiye göre,   Kayseri Milletvekili  Şevki Kulkuloğlu ile ulusalcı kanadın diğer isimleri  genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’yu  hedef  aldı.

Kulkuloğlu, Tanrıkulu’nun, Ergenekon yapılanması, Ergenekon operasyonları hakkındaki çeşitli yıllarda açıklamalarını gündeme getirdi. AKP politikalarıyla örtüşen açıklamalarda bulunduğunu söyledi.   Kulkuloğlu, “Şimdi,  bu adam bizim partiyi mi yönetecek. Biz bu sürecin neresindeyiz” dedi.   Kulkuloğlu’nun bu sözlerine Tanrıkulu söz alarak, “  Ben CHP’den seçildim.  CHP milletvekiliyim.  Genel başkan yardımcısıyım” dedi.  Bunun üzerine Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da araya girerek Tanrıkulu’ya “ Sen Amerikan ajanısın.  Partiyi karıştırdın” diye  bağırıp  Tanrıkulu’nun üzerine  yürüdü.  Bunun üzerine Tanrıkulu da  ulusalcıların  üzerine yürüdü.  Tartışma diğer vekillerin araya girmesi ile son buldu.

ETİKETLER

hülya karabağlısezgin tanrıkuluchpdilek akagün yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24