Dilek Akagün Yılmaz'dan Tanrıkulu'ya 'Amerikan ajanı' suçlaması

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Grubunun basını kapalı bölümünde, ulusalcılar ile yenilikçiler birbirine girdi. Alınan bilgiye göre, Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile ulusalcı kanadın diğer isimleri genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’yu hedef aldı.

Kulkuloğlu, Tanrıkulu’nun, Ergenekon yapılanması, Ergenekon operasyonları hakkındaki çeşitli yıllarda açıklamalarını gündeme getirdi. AKP politikalarıyla örtüşen açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Kulkuloğlu, “Şimdi, bu adam bizim partiyi mi yönetecek. Biz bu sürecin neresindeyiz” dedi. Kulkuloğlu’nun bu sözlerine Tanrıkulu söz alarak, “ Ben CHP’den seçildim. CHP milletvekiliyim. Genel başkan yardımcısıyım” dedi. Bunun üzerine Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz da araya girerek Tanrıkulu’ya “ Sen Amerikan ajanısın. Partiyi karıştırdın” diye bağırıp Tanrıkulu’nun üzerine yürüdü. Bunun üzerine Tanrıkulu da ulusalcıların üzerine yürüdü. Tartışma diğer vekillerin araya girmesi ile son buldu.