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Yaşam

Dilbilgisi ustası bebekler

İki farklı dili konuşan ebeveynlere sahip çocuklar daha bir yaşına gelmeden iki farklı dilbilgisini ayırt edebiliyor

18 Şubat 2013 09:55

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, iki dilli ailelerde doğan bebekler yedinci aydan itibaren, anne-babanın dillerini ayırt edebilecek seviyede oluyorlar. Söz konusu bebekler, tek dilli bebeklere göre, dilleri öğrenebilmek için kendi stratejilerini geliştiriyor.

British Columbia Üniversitesi'nden psikolog Janet Werker, Nature dergisinde yayımlanan makalesinde farklı dillere sahip ebeveynlerin korkmaması gerektiğini söyledi. Werker,  “Bebeğiniz farklılıkarla başa çıkmak için hazır ve bunu inanılmaz derecede şaşırtıcı bir biçimde yapıyor.” şeklinde konuştu.

Daha önceki bir araştırmada, Paris-Descartes Üniversitesi'nden dilbilimci Judit Gervain, küçük çocukların, dil gelişiminin başlangıcında periyodik olarak tekrar eden kelimelerin sıklığını algılayabildiğini ifade etmişti.

Gervain, “Çocuklar özellikle sayılar aracılığıyla öğreniyor. İki dilli olarak yetişen çocuklar, bundan daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Tek dilli çocukların ihtiyaç duymadığı yeni stratejiler geliştiriyorlar” şeklinde konuştu.

Tonlamaya ve kelimelerin uzunluğuna odaklanan çocuklar, dolayısıyla örneğin birbirine zıt cümle yapısına sahip İngilizce ile Japonca arasındaki farkları ayırt edebiliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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