Dilber Ay'dan Şeyma Subaşı yorumu: Ticari evlilik bunlar; Acun'un yerinde olsam o parayı vermem

Şarkıcı Dilber Ay, geçen günlerde boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanması hakkında yorum yaptı. Ay, "Herif zenginse kadın evleniyor, Ilıcalı'nın yerinde olsam o parayı vermem" dedi.

Sabah kuşağında yayınlanan magazin programında röportajı yayınlanan şarkıcı Dilber Ay, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanmalarının ticari olduğunu söyledi.

Dilber Ay, Subaşı'nın aylık 125 bin TL nafaka almasıyla ilgili şöyle konuştu: "Herif zenginse kadınlar evleniyor. Bir ay, bir buçuk ay, sonra şut… Tak, kendini aylığa bağlıyor. Ticari evlilik bunlar. Acun'un yerinde olsam ben o parayı vallahi de billahi de vermem."