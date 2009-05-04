Dilara'nın 'Kurtarın beni' çığlığı duyulmadı

İran, reşit olmadığı bir yaşta işlediği suçtan ötürü idam cezası verilen 23 yaşındaki Dilara Durabi'yi, tüm uluslararası baskılara rağmen astı.



Durabi, infaz sabahı 07.00'de evini arayarak, "Anne, idam ipi önümde duruyor. Beni asacaklar. Ne olur kurtarın" diye yalvardı ama hapishane görevlisi telefonu eline alıp, "Onu şimdi asacağız. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok" diyerek hattı kapattı. Aile daha sonra hapishaneye geldi ama oradan çıkan ambulans, Durabi'nin cansız bedenini taşıyordu.



Dilara, İran’da yılbaşından bu yana idam edilen ikinci kadın oldu. Dilara’yı ipe götüren olaylar zinciri, bundan 7 yıl önce başladı. Dilara, 17 yaşındayken, 19 yaşındaki erkek arkadaşı Emir Hüseyin Sotudeh ile birlikte, soygun amacıyla babasının zengin kuzeni olan yaşlı bir kadının evine girdi. Soygunda bıçaklanan yaşlı kadın öldü.



Durabi, ilk ifadesinde kadını öldürdüğünü itiraf etti. Sonra bu ifadeden vazgeçmesine rağmen 2003 yılında idam cezasına çarptırıldı. Dilara, erkek arkadaşının "yaşın küçük, idam cezası almazsın" diye kendisini kandırdığını savundu. Dilara’yı suçlu gösteren kendi ifadesi dışında bir kanıt yoktu.



Avukatları, uluslarası örgütler reşit olmadığı bir dönemde işlediği suçtan ötürü idam cezası yiyen genç kızı kurtarmak için kampanya yürüttü. Dilara Durabi, uluslararası tanıdık bir isim oldu. Genç kızın, demir parmaklıklar ardında tuvale aktardığı resimler, Tahran’daki sergide meraklılarıyla buluştu. Durabi, ziyaretçileri karşılama mesajında, resimleri "işlemediğim bir suç için edilmiş yemindir" için ifadesini kullandı.



Ancak geçen ay Yüksek Mahkeme, Dilara’nın cezasını onayladı. Avukatı Abdülsamet Hüremşah, "Bu kadar narin yapılı bir genç kızın, böyle bir cinayeti işlemiş olması imkansız. Öte yanda güçlü bir genç adam var. Bu cinayeti bu genç kız nasıl işlemiş olabilir" diye isyan etti. İranlı genç kızı, ipten kurtaracak tek şey, kurbanın ailesinin tazminatı kabul edip, affetmesiydi. Ama bu olmadı. Dilara, önceki sabah, darbağacında son nefesini verdi. İranlı yetkililer, infazla ilgili avukatına bilgi verme ihtiyacı bile duymadılar.



Uluslararası baskı infazı önleyemedi



İran’da 17 yaşındayken babasının kuzenini öldürmek suçundan idam cezası alan 23 yaşındaki Dilara Darabi’nin önceki gün infaz edildiği açıklandı. Uluslararası toplum, reşit olmadığı için erkek arkadaşının suçunu üstlendiğini savunan Dilara için kampanya yürütmüştü.



İran çocukları asan son ülke



Uluslararası Af Örgütü, 2007 raporunda İran’ı ’çocukları asan son ülke’ diye tarif etmişti. 1990’dan bu yana reşit olmadan işlediği suçlardan en az 42 kişi idam edildi.

