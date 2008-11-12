'Dilara İçin' bir aşk şiiri

Ülkemizde yayınlanan edebiyat dergilerini tarayarak yayımlanan şiirler arasından 'Ayın Şiiri'ni seçen Cumhuriyet yazarı Arif Damar, bu ay gazeteci Ünal Ersözlü'nün 'Yeryüzü Baladı' adlı şiirini seçmiş.1959 Ankara doğumlu Ünal Ersözlü, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde sürdürdüğü yükseköğrenimini, 12 Eylül askeri darbesi nedeniyle son sınıftayken yarıda bırakmak zorunda kaldı. Darbe sonrasında 141. maddeden yargılandı, 3 buçuk yıl siyasi tutuklu ve hükümlü olarak çeşitli cezaevlerinde kaldı. Gazeteciliğe Yeni Gündem'de muhabir olarak başladı, daha sonra İzmir Yeni Asır, Sabah ve Ateş gazetelerinde, Kanal E, Kanal Ege, İzmir TV gibi televizyon kuruluşlarında yazar, yönetici, yayıncı, televizyoncu olarak sürdürdü.