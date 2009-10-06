Dila'nın ölüm nedeni 'Hızlı kilo kaybı'

Doktor Muzaffer Kuşhan’ın İstanbul Polonezköy’deki zayıflama kliniğinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Dila Kurt’un, hızlı kilo vermeye bağlı olarak gelişen kronik kalp rahatsızlığından öldüğü açıklandı.



Fazla kilolarından rahatsız olan Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Dila Kurt (19), geçen yıl Kuşhan’ın kliniğine başvurdu. Kurt burada kamptaki diğer herkesle beraber uzun yürüyüşlere ve egzersizlere başlatıldı. Genç kız, sıkı bir egzersiz programıyla 45 günde 15 kilo verdi. Ancak yoğun tempoya alışık olmayan bünyesi, 7 Eylül 2008’de iflas etti. Kendisini ziyarete gelen annesi Şule Kurt ve kardeşi Şima Kurt ile birlikte vakit geçiren Dila Kurt, oturduğu yere yığılınca aile kızlarının kalp krizi geçirdiğini anladı. Fakat ailenin çabaları ve Kuşhan’ın müdahalesi sonuç vermedi.



Tazminat davası açıldı



Kuşhan’ın kliniği, olaydan bir hafta sonra Beykoz Belediyesi’nce mühürlendi. Dila’nın annesi Şule Kurt ve babası Levent Kurt, Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Muzaffer Kuşhan hakkında, 1 milyon 500 bin TL’lik, İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne de Sağlık Bakanlığı aleyhinde 400 bin TL’lik, maddi ve manevi tazminat davası açtı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Kuşhan ile doktorlar Işılay Erdoğan ve Turabi Yerli hakkında görevi ihmal ve kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuldu.



44 günde 15 kilo vermiş



Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu 13 ayda hazırlanan rapor, dün Beykoz Cumhuriyet Savcılığı’na ulaştı. Raporda genç kızdan alınan kan ve doku örneklerindeki tüm bulgularının normal olduğu belirtildi. Adli tıp raporunda, Kurt’un 44 günde 15 kilo kadar zayıfladığı, genç kızdaki kronik kalp damar hastalığının, hızlı kilo vermesiyle aktif hale geçtiği vurgulandı. Kurt’un kliniğe yatarken tiroid fonksiyonları ile ilgili tetkikin dışında herhangi bir sağlık tetkikin yapılmadığının kaydedildiği raporda, uzmanlar fizyolojik kilo verme hızının ayda 2-4 kilo arasında olması gerektiğini vurgulayarak, “Obez kişilerde hızlı kilo vermenin kronik kalp hastalığının aktif hale geçirebileceği tıbben bilinmektedir” dedi.



‘İhmal öldürdü’



Kurt Ailesinin Avukatı Kaan Oral, Adli Tıp Kurumu raporunun, Dila’nın aleyhine bugüne kadar ortaya atılan iddiaların gerçek dışılığını ortaya koyduğunu söyledi. Avukat Oral “Dila‘nın hiç ilaç kullanmadığı bu raporla tespit edilmiştir. Dr. Kuşhan’ın Dila’nın ölüm sebebi ile ilgili ortaya attığı katil gen iddialarının asılsız olduğu da ortaya çıktı. Dila’nın ihmal neticesinde öldüğü belirlendi” dedi.



‘Ayda bir kilo verilmeli’



Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez: “Aşırı ve hızlı zayıflamada yeteri gıda alınmadığı için vücutta bulunan yağ depoları yakılmaya başlıyor ve bunun yanında yağ yakılma ürünleri (toksin) ortaya çıkıyor. Bu toksinler kanın damar içinde pıhtılaşma eğilimini artırarak ani kalp krizleri ve ölümlere neden olabiliyor. Biz hastalarımıza ‘ayda bir kilo veriniz geri almayınız’ diyoruz.”



Mühürlü ama tadilat yapılıyor



Dila’nın ölümünün yıldönümünde Kuşhan ile görüşmeye gittiğimiz zayıflama merkezinde tadilat vardı. Olayın hemen ardından takılan mühür sökülmemişti; ancak bahçe kapısından içeriye giren işçiler, duvarları onarıp boya yapıyordu.