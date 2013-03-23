Dilan Çıtak'ın Tatlıses'in kızı olduğu iddiası 25 yıl önce de gündeme gelmiş

Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu iddiası, 25 yıl önce DNA testi ile yalanlanmış.

Magazin dünyasına bomba gibi düşen Dilan Çıtak’ın İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu iddiasının yıllar önce de gündeme geldiği ortaya çıktı.

“Su Gibi” programında şarkılar söyleyen Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak’ın iddiası, ilk kez 1988 yılında basına yansımıştı. Tatlıses’in “Kara Zindan” filminin çekimlerinde reji asistanlığı yapan ve 8 Şubat 1990’da ünlü türkücüye babalık davası açan Çıtak’ın iddiası, “Maddi bir şey istemiyorum, babalığı kabul etsin yeter” sözleriyle gazetelere yansımıştı. Çıtak, basına Tatlıses’le 1988 yılının mart ayında Ankara’daki bir otelde birlikte olduklarını ve hamile kaldığını söylemiş, tanık olarak da şarkıcı Emrah’ı göstermişti.



DNA testi yapıldı, bebek Tatlıses'ten değil



Işıl Çıtak’ın açtığı babalık davasında Tatlıses’in avukatlığını yapan Şevket Küçük, yıllar sonra gündeme gelen olayla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Küçük, o dönem yapılan DNA testi sonrasında davanın reddedildiğini belirterek “İbrahim Bey’e babalık davası açmıştı. Bunun üzerine DNA testi yapıldı ve bebeğin Tatlıses’e ait olmadığı ortaya çıktı, mahkeme kayıtlarında bunlar var” dedi.



Sette tanıştılar



1990’da açılan davada, Çıtak’ın avukatlığını üstlenen avukat ise, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

“Işıl Çıtak ile İbrahim Tatlıses, üç yıl önce film setinde tanışmıştı. Çekimler için Ankara’ya gitmişler. Tatlıses 5 Mart 1988’de kaldığı Evkuran Oteli’ne Işıl’ı çağırmış, senaryo üzerine çalışacaklarını söyleyerek beraber olmuştur. Davalı Tatlıses daha sonra Almanya’ya gitmiştir. Işıl Hanım hamile kaldığını daha sonra öğrenmiştir. Davalıya söylediğinde bebeği kabul etmemiş, müvekkilimin kürtaj olmasını istemiştir. Kürtaj olmadığı için şimdi babalığı kabul etmiyor.”