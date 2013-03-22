Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kızı mı?

Fox Tv’de sunuculuğunu Songül Karlı ve Uğur Arslan’ın yaptığı ‘Su Gibi’ programının solisti Dilan Çıtak'ın, İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu iddia edildi. Dilan Çıtak iddaları yalanlamayarak, "Bu konuyla ilgili sorulara yanıt vermeyeceğim. Yeri ve zamanı geldiğinde sizlere herşeyi açıklarız." dedi.

Programın daimi konuklarından biri, "Bir kızımız var. Onun Sayın İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu düşünüyorum. Dilan kızımız" iddiasında bulundu. Program sunucularından Uğur Arslan yaşanan gelişmenin ardından "Biz bunu biliyorduk ama söylemek istemediği için söylemiyoruz. Dilan pek dillendirmek istemiyor meseleyi. Şu an çok üzüldü" şeklinde konuştu. Arslan, "Sonuçta hepimizin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu birisinin kızı burada bizimle birlikte mesai yapıyor, çalışıyor. Onun da işi, ayakları üstünde duruyor" ifadelerini kullandı.

Songül Karlı ise "Dilan çok onurlu ve gururlu bir kız. Kimseden bir şey beklemiyor. Okudum, kendi ayaklarının üstünde duruyor. Çok cici ve asil bir kız. Biz bunu çok başlardan beri biliyorduk ama söylemiyorduk. Kendi söylemek isterse o zaman söylenecek bir şeydi diye düşünüyorum" dedi.

Daha önce de Dilan Çıtak'ın, Tatlıses Mart 2011'de vurulduğunda, 'baba, baba' diye hastaneye koştuğu konuşulmuştu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Dilan Çıtak iddiayı yalanlamayarak, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili sorulara yanıt vermeyeceğim. Şu an konuşmamam lazım, avukatım da böyle istiyor. Yeri ve zamanı geldiğinde sizlere herşeyi açıklarız. Bu konuyla ilgili ne annem, ne de ben konuşacağız. Açıklama resmi yollarla olacak. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. Bunların içinde kaybolmak insanın canını sıkıyor. ‘Su Gibi’ programında bunlar konuşulurken, aslında orada bile değildim. Programın ilk seansında çıkıp şarkımı söyledim. Köpeğim rahatsız olduğu için yayından çıkıp onu veterinere götürdüm. ‘Dilan stüdyoya terk etti’ demeleri çok ilginç, çünkü orada bile değildim. Ben müzisyenim ve müzisyen kimliğimle konuşulmak istiyorum. Şu an yaşananları dışarıdan bir göz olarak izliyorum”

Serpil Çakmaklı: Şahitlik yaparım

Oyuncu Serpil Çakmaklı, TV8’de ekrana gelen “Aramızda Kalsın” adlı programda, iddialarla ilişkin ilginç açıklamalar yaptı.

"Biz de biliyorduk, ama açıklamadık" diyen Çakmaklı sözlerine şöyle devam etti: “Dilan Çıtak’ın annesi Işıl, asistanımdı. 1986-87-88 yılları. Hatta kendisiyle film çektik, birlikte oynadık. Ankara’da Başkent gazinosunda sevgili İbrahim Tatlıses’le aynı sahneyi paylaşırken Işıl da Ankara’daydı. O dönemlerde Işıl’ın gazetelere verdiği röportajlar var, ‘Çocuğumun babası İbrahim Tatlıses’tir’ diye. Biz de biliyorduk, ama açıklamadık. Ama İbrahim Tatlıses asla kabul etmedi. Benim yanımda İbrahim Tatlıses’le telefonda tartışıyorlardı. O görüşmelerde hep İbrahim’in çocuğu kabul etmediğini, dava açacağını, çocuğunun haklarını arayacağını söylüyordu. O davalar da açıldı. Işıl bana o dönem ‘Ev, araba teklif ettiler, davayı örtbas etmek için’ diyordu. Dava açılırsa şahitlik yaparım. İbrahim benim canım, arkadaşım o bir tarafa, diğer tarafta ise hemcinsim olan biri var.”