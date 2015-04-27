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Kültür-Sanat

'Dil' GalataPerform'da seyirciyle buluşuyor

Yeni Metin Yeni Tiyatro'nun projesi 'Dil' Kaybolmak üzere olan bir sosyal sınıfın gündelik hayatını grotesk bir çerçevenin içinden anlatıyor

27 Nisan 2015 23:17

Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinin kazanımlarından Şenay Tanrıvermiş'in kaleme aldığı 'Dil' geçen yıl büyük ilgi görmüştü. Oyun, sezon biterken GalataPerform sahnesinde tekrar seyirciyle buluşuyor.

Kaybolmak üzere olan bir sosyal sınıfın gündelik hayatını grotesk bir çerçevenin içinden anlatan oyun, gündelik dille pop kültür dilini, tüketim diliyle politik dili ustaca birleştirerek fantastik bir atmosferde toplumun tüm kayıplarının izini sürüyor… Trajedi ve komedinin iç içe geçtiği, dil oyunları ve göndermelerle dolu dinamik bir oyun.

Yazan: Şenay Tanrıvermiş

Yöneten: Yeşim Özsoy

Oyuncular: Özlem Saraç, Şirvan Akan, Mehmet Şeker.

Seslendirenler: Beyti Engin, Bertan Dirikolu

Dramaturji: Ferdi Çetin

Müzik ve Ses Tasarım: Korhan Erel

Görsel Tasarım: Yeşim Özsoy

7, 14, 21 Mayıs, Saat 20.30

www.biletix.com

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diltiyatroşenay tanrıvermişYeni Metin Yeni Tiyatro

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