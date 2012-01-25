-Dikmen Vadisi'nde yıkımlar ertelendi ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Dikmen Vadisi'ndeki gecekondu yıkımlarını ertelediklerini bildirdi. Gökçek yaptığı yazılı açıklamada, başkenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtti. ''Aslında hak sahibi olmadığı halde bizimle sözleşme imzalamayanlara tanıdığımız süre doldu'' diyen Gökçek, ''Ancak, yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle başta CHP'liler olmak üzere bazı grupların istismarını önlemek için havalar düzelinceye kadar yıkımları erteledik'' ifadesini kullandı.