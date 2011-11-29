-Dikmen Vadisi'nde düğüm çözüldü ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Vadisi'nde kentsel dönüşüm için gecekonduların yıkılacak olması nedeniyle yaşanan ''düğümün çözüldüğünü'' bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'den yapılan yazılı açıklamada, Dikmen Vadisi son etapta hak sahiplerinden sonra, tapu tahsis belgesi olmayan gecekondu sahiplerinin de ''mağdur edilmeyeceği'', TOKİ'den ev sahibi olabilecekleri ifade edildi. Dikmen Vadisi'ndeki kentsel dönüşüm çalışması kapsamında son 2 etap için belediye ile buradaki gecekondu sakinleri arasında uzun zamandır devam eden sürtüşmede yeni aşamaya gelindiği anlatılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in hak sahibi olmayan gecekondu sakinlerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede ''Doğukent'te taksitle ucuz arsa'' ve ''TOKİ'den konut'' olmak üzere iki seçenek sunduğu anımsatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Sorun tatlıya bağlandı. Yapılan görüşmeler sonucunda varılan anlaşmalar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dünkü oturumuna getirilerek kararlaştırıldı. Meclis Toplantısında, Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Projeleri kapsamında Dikmen Vadisi son etap hakkındaki Başkanlık Yazısı Meclis tarafından kabul edildi. Başkanlık yazısına göre, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Dikmen Vadisi Son Etap Projesi ile ilgili uygulamaların devam etmesine karar verildi. Meclis kararıyla kaçak gecekondu sahiplerine talepleri halinde, Doğukent Projesi içerisinde mülkiyeti belediyeye ait B tipi konut parsellerinden 200 metrekare arsa tahsisi yapılması öngörülüyor. Hak sahibi olmayan gecekondu sahibinin tesis müştemilat ve ağaç bedelleri kıymet takdir komisyonunca belirlenerek, kıymet takdir bedelinin yüzde 10'u enkaz bedeli olarak hesaplanarak gecekondu sahibi adına TOKİ'ye ya da arsa alırsa peşinat olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenecek.'' Belediyenin açıklamasında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projelerinde yer alan hak sahiplerine verilmek üzere TOKİ'ye ait Mamak İlçesi Kusunlar bölgesinde yapımı süren sosyal konutlar için protokol yapıldığı anımsatılarak, sözkonusu binaların yüzde 60 oranında tamamlandığı ifade edildi. -Kabul edilen esaslar- Açıklamaya göre, Başkanlık Yazısı'nda yer alan esaslar şöyle: ''- Söz konusu protokole istinaden, belediyeyle sözleşme imzalayan belgesiz gecekondu sahiplerinin TOKİ'den konut talep etmeleri halinde, Doğu Kent Projesi kapsamında arsa bedeli olarak yapmış oldukları ödemelerin faizsiz olarak, enkaz bedellerinin de söz konusu konutların peşinatına sayılması ve TOKİ'ye ödenmesi. - Kalan borcun 15 yıl vadeyle TOKİ mevzuatı çerçevesinde belgesiz hak sahiplerince ödenmesi. - TOKİ'den konut talep etmeyenlerin de imzalamış oldukları sözleşmelerin devam etmesine, Belediye ile sözleşme yapmayan belgesiz gecekondu sahiplerinin TOKİ'den konut talep etmeleri halinde tesis, müştemilat ve ağaç bedellerinin kıymet takdir komisyonunca belirlenen enkaz bedellerinin, konut peşinat bedeline sayılarak, TOKİ'ye ödenmesi, kalan borcun 15 yıl vadeyle TOKİ mevzuatı çerçevesinde hak sahiplerince ödenmesi. TOKİ'den konut talep etmemeleri halinde meclis kararları uygulama esaslarının geçerli olması. - Belediyemizle sözleşme yapan belgesiz hak sahipleri, TOKİ tarafından yaptırılan konutlar teslim olunacak hale gelinceye kadar gecekondularında ikamet etmeye devam edeceklerdir. Ayrıca hak sahipleri belediyenin sosyal konutlarından da faydalandırılabilirler. - Sosyal konutlar teslime hazır hale geldiğinde belgesiz hak sahipleri gecekondularını şartsız ve boş olarak belediyeye teslim etmesi.''