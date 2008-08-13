Dikmen vadisi kentsel dönüşüm projesine tepki

Bazı sivil toplum kuruluşları (STK) üyesi bir grup, Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede yapılan gecekondu yıkımlarının durdurulması için eylem yaptı.



KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'ne bağlı şubeler ve çeşitli dernek temsilcilerinin aralarında bulunduğu gruptakiler, Kızılay'daki Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandılar.



Burada grup adına basın açıklaması yapan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Dikmen Vadisi halkının kentsel dönüşüm projesine karşı olduğunu savunarak, kent ve kamu yararı için yöre halkının ve ilgili demokratik kitle örgütlerinin de görüşü alınarak yapılacak bir projenin yaşama geçirilmesini istediğini belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bir süre önce televizyon programında yaz aylarında Dikmen Vadisi'nde toplu yıkım yapılacağını dile getirdiğini anlatan Oruçkaptan, ''Dikmen Vadisi'nde bulunan yüzlerce evi yıkmak ve binlerce yoksul emekçi insanı sokağa atmak neyi çözecektir?'' diye konuştu. (AA)

