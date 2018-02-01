Dikmen: İpekçi'nin prensiplerini yaşatmak, onurlu tüm gazetecilerin görevi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, 39 yıl önce İstanbul Şişli\'deki evinin önünde suikast sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi\'nin gazetecilik prensiplerini yaşatmanın onurlu tüm gazetecilerin görevi olduğunu söyledi.

İGC Başkanı Misket Dikmen, Abdi İpekçi\'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı anma mesajında, \"1908 yılından bu yana 64 gazeteci katledildi. Bu isimlerin arasında yer alan Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı gibi değerlerimizin bazılarının tetikçileri bulunsa da azmettiricileri hâlâ ortaya çıkartılamadı. Türkiye, demokrasi açısından bu durumun sancısını ve acılarını hâlâ yaşıyor\" ifadelerini kullandı.

\"Katledilen aydınlarımızdan Abdi İpekçi de ülkemizde kamuoyunun gerçekleri öğrenme ve doğru haber alma hakkı için uğraş veren ve gazetecilik etik ilkelerinin yaygınlaşması için çaba harcayan örnek bir meslek ustamızdı\" diye mesajına devam eden Dikmen, şunları kaydetti:

\"Onun ilkeleri ve gazetecilikteki prensiplerini bugün de uygulamak ve yaşatmak tüm gazetecilerin görevi olmalı. Aradan geçen 39 yıla karşın İpekçi\'nin fikirleri yaşıyor ve mesleğimize kattıkları daha dün gün önümüzde duruyorsa karanlık güçler emellerine ulaşamamış demektir. Asla da ulaşamayacaklardır. Bizler, İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak kararlı bir biçimde halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Özgürlük ve demokrasi yolunda verilen mücadeleyi canları pahasına yücelten tüm basın şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz.\"



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