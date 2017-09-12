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Dikkatsiz sürücüye tekme- tokatlı dayak

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG almak isteyen sürücü, otomobilinin, başka bir araca sürtünmesi üzerine çıkan tartışmanın sonunda tekme-tokat dövüldü

12 Eylül 2017 17:36

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG almak isteyen sürücü, otomobilinin, başka bir araca sürtünmesi üzerine çıkan tartışmanın sonunda tekme-tokat dövüldü.
Olay, Değirmendere Semti D-130 karayolu kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda LPG alan otomobil sürücüsü ve arkadaşı yakıtın doldurulmasını bekledikleri sırada istasyona giriş yapan başka bir otomobilin sürücüsü dönüş yapmak istedri. Bu sürücünün yönetimindeki otomobil, yakıt doldurulan otomobile sürtündü. Paniğe kapılan sürücü, geriye doğru manevra yapınca araçta ikinci sürtünmeye neden oldu. Araçları hasar görünce sinirlenen sürücü ile araçtaki yakınları dikkatsiz sürücü ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında öfkeli sürücü ve yakınları, dikkatsiz sürücüyü istasyon önünde tekme- tokat dövdü, çarpan otomobilin farlarını tekmeliyerek kırdı. Akaryakıt istasyonundaki gerginlik bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi. Olayın ardından darp edilen otomobil sürücüsü ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin polise giderek şikayetçi olduğu, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

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