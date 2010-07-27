-DİKKATLİ GÜMRÜKÇÜLER VERGİ KAYBINI ÖNLEDİ EDİRNE (A.A) - 27.07.2010 - Kapıkule Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü'ne bağlı gümrüklerde 6 ayda, 36 ayrı olayda, 141 milyon 625 bin 230 adet kaçak filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Gümrükçülerin dikkati sayesinde yakalanan bu filtreli sigara kağıtları iç piyasaya tütün doldurulup sigara olarak sürülseydi, devletin 28 milyon vergi kaybı olacaktı. Kapıkule Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Kaptan Kılıç, yaptığı açıklamada, 2010 yılında Kapıkule Gümrük Sahasında 23, Hamzabeyli Gümrük Sahasında 8, İpsala Gümrük Sahasında 3, Dereköy, Pazarkule Sınır Kapılarında birer olmak üzere 36 ayrı olayda 141 milyon 625 bin 230 adet muhtelif sigara filtresi ve filtreli sigara kağıdı ele geçirildiğini söyledi. Kılıç, kaçak geçirilen filtreli sigara kağıtlarının daha sonra tütün doldurularak, piyasaya sürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: ''Filtreli sigara kağıdının gümrük vergileri açısından fazlaca bir vergi tutmadığı düşünülebilir. Ancak, filtreli boş sigara kağıdını gayri yasal yollardan Türkiye'ye sokanlar, tütünle birleştirmek suretiyle, iç piyasaya sunmaktadırlar. Bu yakalanan filtreli sigara kağıtları tütünle doldurulup, sigara halinde piyasaya sunulmuş olsaydı, gümrük ve resim vergileri bakımından 28 milyon 236 bin TL tutmuş oluyordu. Bunlar satılmış olsaydı, devletin yasal vergi kaybı 28 milyon 236 bin TL olacaktı.'' Kaçakçıların bir çok yol ve yöntemi denemelerine rağmen, kaçakçılıkla mücadelede en son teknolojiyi kullanarak, kaçakçıların gayri yasal yollarını deşifre etmek için uğraştıklarını bildiren Kılıç, ''Kaçakçılar akla hayale gelmedik her türlü yöntemi kullanıyorlar, ancak biz de mücadeleci birimleri olarak bütün dikkatimizi onların yol ve yöntemlerini deşifre etmeye ve tedbir almak için çalışıyoruz'' diye konuştu.