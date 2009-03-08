T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dikkat! Yıldırım düşebilir

Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer 'Yıldırım düşmelerine dikkat edin' dedi.

08 Mart 2009 02:00

Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren saat 18.00'a kadar gök gürültülü şiddetli sağanak yağış etkili olacak. 

Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik Uyarıda, öğleden sonra ise Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri), Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın, Manisa), Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Merzifon), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri) ile Kastamonu, Sinop, Giresun, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde başlayacak sağanak yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Yetkililer, gökgürültü sağanak yağışın beklendiği bölgelerde muhtemal su taşkınlarına ve yıldırım düşmesine karşı yurttaşları duyarlı olmaya çağırdılar.

Yıldırım nedir?

Yıldırım, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması. Yıldırımın meydana gelebilmesi için bulut ve yerin farklı elektrik yüklerine sahip olması ve belirli bir potansiyel farka erişmesi gerekmekte. Genellikle bulutun yere yakın olan bölümleri negatif, yer ise pozitif yüklü elektriğe sahip. Bazı koşullarda bunun tersi de olabilir. Bulutla yer arasındaki potansiyel farkı artarak belirli bir değere eriştiğinde, hava iletken olmamasına rağmen hava içerisinde iletken bir kanal oluşur ve elektriksel boşalma başlar, yani yıldırım meydana gelir. Yıldırım olayı, her ne kadar yıldırım düşmesi olarak bilinse de bulut ile yer arasındaki negatif ve pozitif elektrik yüklerinin pozisyonlarına göre bazen buluttan yere doğru, bazen de yerden buluta doğru olmakta.

Yıldırımdan nasıl korunmalı?

Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için aşağıda belirtilen özellikler dikkate alınmalıdır:

Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı.

Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı.

Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir.

Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.

Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın.

Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın.

Açık arazide gruplar halinde durulmamalı.

Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24