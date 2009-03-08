Dikkat! Yıldırım düşebilir

Yıldırım nedir?

Yıldırımdan nasıl korunmalı?

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan meteorolojik Uyarıda, öğleden sonra ise Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul çevreleri), Kıyı Ege (İzmir, Muğla, Aydın, Manisa), Orta Karadeniz (Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Merzifon), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri) ile Kastamonu, Sinop, Giresun, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde başlayacak sağanak yağmurun akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.Yetkililer, gökgürültü sağanak yağışın beklendiği bölgelerde muhtemal su taşkınlarına ve yıldırım düşmesine karşı yurttaşları duyarlı olmaya çağırdılar.Yıldırım, bulut ile yer arasında meydana gelen yüksek gerilimli bir elektrik boşalması. Yıldırımın meydana gelebilmesi için bulut ve yerin farklı elektrik yüklerine sahip olması ve belirli bir potansiyel farka erişmesi gerekmekte. Genellikle bulutun yere yakın olan bölümleri negatif, yer ise pozitif yüklü elektriğe sahip. Bazı koşullarda bunun tersi de olabilir. Bulutla yer arasındaki potansiyel farkı artarak belirli bir değere eriştiğinde, hava iletken olmamasına rağmen hava içerisinde iletken bir kanal oluşur ve elektriksel boşalma başlar, yani yıldırım meydana gelir. Yıldırım olayı, her ne kadar yıldırım düşmesi olarak bilinse de bulut ile yer arasındaki negatif ve pozitif elektrik yüklerinin pozisyonlarına göre bazen buluttan yere doğru, bazen de yerden buluta doğru olmakta.Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için aşağıda belirtilen özellikler dikkate alınmalıdır:Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı.Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı.Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir.Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın.Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın.Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın.Açık arazide gruplar halinde durulmamalı.Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın.