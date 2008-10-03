Dikkat, pazar günü yolda kalmayın

Gazi Koşusu dolayısıyla 5 Ekim pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataköy Olimpiyat Evi önünden başlayacak “7. Uluslararası Gazi Koşusu” sebebiyle pazar günü saat 09.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.





Buna göre, “Bahçelievler'den Ataköy Varyanttan Ataköy içi gidişler, E-5 Karayolu güney yan yoldan Ataköy'e girişler, Atatürk Havalimanı C Kapısı-Havuzlu Kavşak istikameti ile Plakçı Işıklar Yeşilköy-Havuzlu Kavşak istikameti, Fener Yolu Caddesi başı-Hava Harp Okulu istikameti ve Sahil Kennedy Caddesi'nin bir bölümü” kademeli olarak trafiğe kapalı tutulacak.





Bu nedenle özellikle Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanacak sürücülerin D-100 Karayolu'na yönelmesi önerildi.





