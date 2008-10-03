T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Dikkat, pazar günü yolda kalmayın

Gazi Koşusu dolayısıyla 5 Ekim pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

03 Ekim 2008 03:00

Gazi Koşusu dolayısıyla 5 Ekim pazar günü İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataköy Olimpiyat Evi önünden başlayacak “7. Uluslararası Gazi Koşusu” sebebiyle pazar günü saat 09.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.


Buna göre, “Bahçelievler'den Ataköy Varyanttan Ataköy içi gidişler, E-5 Karayolu güney yan yoldan Ataköy'e girişler, Atatürk Havalimanı C Kapısı-Havuzlu Kavşak istikameti ile Plakçı Işıklar Yeşilköy-Havuzlu Kavşak istikameti, Fener Yolu Caddesi başı-Hava Harp Okulu istikameti ve Sahil Kennedy Caddesi'nin bir bölümü” kademeli olarak trafiğe kapalı tutulacak.


Bu nedenle özellikle Sahil Kennedy Caddesi'ni kullanacak sürücülerin D-100 Karayolu'na yönelmesi önerildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24