Dikkat; kavurucu sıcaklar geliyor!

T24 - Çok sıcak geçen 2 haftanın ardından, Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerine daha kavurucu sıcaklar geliyor. Yarın, Ege yazın en bunaltıcı günün yaşayacak ve sıcaklık gölgede 45 derece hissedilecek. Bu nedenle ısı çarpmalarına dikkat etmek gerek!



İstanbul yarın gölgede 33 derece ama Trakya'daki yağmur nedeniyle Silivri - Bakırköy tarafı kapanabilir ve yağış geçişi olabilir. Salı günü ise İstanbul'da derece biraz düşüyor.



Ankaralılar dikkat; yarın gölgedeki sıcaklık 37 derece, hava lodos ve nemli...



İzmirliler de lodosla çok bunalacakancak artan nemin etkisiyle kısa bir yağış görülebilir.



Adana'da ise lodos sert ve nem fazla...





Bölgelerde hava nasıl olacak?



Marmara Bölgesi'nde yarın hava sıcaklığı gölgede 35 derece olacak ve Edirne - Tekirdağ - Kırklareli arasında yağmur görülecek. Bulut yoğunluğu diğer kentlerde de artacak.



Salı günü ise termometreler biraz düşecek ve Çanakkale'de hava yağışlı olacak.



İç Anadolu Bölgesi ise lodosla aşırı ısınacak ve hava sıcaklığı gölgede 35 dereceyi bulacak. Isı çarpması riski sonraki günlerde sona ermiyor. Haftanın ikinci yarısında ise Suriye'den sıcak hava dalgası gelecek.



Egeliler, uzun bir aradan sonra esen lodosla çok bunalacak. Sert lodos, Ege Denizi'nden yüksek nemi taşıyacak ve bulutlar bazı saatlerde artacak. Bu nedenle özellikle saat 11.00 ile 16.00 arasında güneşte kalmamak gerekiyor. Sahillerde sıcaklık, gölgede 45 derece hissedilecek.



Lodos, Ege'de sadece bir gün kendisini gösterecek. Salı günü rüzgar yine kuzeyden esecek.



Akdeniz Bölgesi de sert esen lodosla çok nemli bir gün geçirecek. Finike, Alanya ve Mersin boyunca nem yüzde 65 oranında olacak.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ise bu hafta Suriye'den çöl sıcakları gelecek.



Yağışlar, Doğu Anadolu Bölgesi'nden çekiliyor. Yeni hafta ile birlikte aşırı sıcaklar geliyor. Şu anki yüksek sıcaklığa ek olarak 6 derecelik bir artoış daha hissedilecek.



Karadeniz Bölgesi'nin Rize - Artvin kesimindeki kuvvetli yağışlar ise hafifledi. Bölgede bu hafta bol güneş var. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi aşırı sıcak geçecek.





