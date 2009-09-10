Dikkat! Cuma günü daha şiddetli yağacak

30 kişinin öldüğü sel felaketine neden olan yağıştan daha fazlası geliyor. Yetkililer yarın yeni ve daha şiddetli bir yağış dalgası geldiğini belirterek 'Önlem alın' çağrısı yaptı

Marmara’da ve özellikle de İstanbul’da bugün ve yarın da etkisini sürdürecek olan sağanak yağışlar, özellikle yarın akşamdan itibaren şiddetini daha da artıracak. Yetkililer, yarın ve cumartesi günleri özellikle Marmara’nın doğusunda, İstanbul’un da Anadolu Yakası’nda çok şiddetli yağmur bekliyor.

İstanbul Valisi Muammer Güler, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, televizyon kanallarında konuşan meteoroloji uzmanları, ortak bir uyarının altını çiziyor:

“Sele neden olan yağışlar bugün ve yarın da devam edecek. Yarın yeni ve daha kuvvetli bir yağış dalgası geliyor. Yarın ve cumartesi günü İstanbul’da özellikle Anadolu Yakası’nda şiddetli yağış olacak. Herkes önlem alsın, dikkat etsin.”

Yüz yılda bir olur

Bu konuda en yetkili isim olan Meteoroloji Genel Müdürü Çağlar, dün bir basın toplantısı düzenledi. Söze önce geçen hafta yaptıkları tahminlerin tuttuğunu söyleyerek başladı. “Ne yazık ki tahminlerimiz yüzde yüz gerçekleşti” diyen Çağlar, yağışların yüz yılda bir gerçekleşecek seviyede olduğunu ifade ederek, son 48 saatte Çatalca’da metrekareye 265, Silivri’de 134, İpsala’da 124, Hadımköy’de 121, Tekirdağ’da 115 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bu tür aşırı yağışların bundan sonra da meydana gelebileceğine dikkati çeken Çağlar, Çevre ve Orman Bakanlığının küresel iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Bugün biraz daralacak

Çağlar daha sonra merak edilen ‘bundan sonra hava nasıl olacak’ sorusuna şu cevabı verdi: “Yağışların hafta başına kadar sürmesini bekliyoruz. Bazı yerlerde kuvvetli ve şiddetli yağış tahmin ediyoruz. Buna göre yetkililerin ve vatandaşların gerekli tedbirleri almalarını öneriyoruz. Yarın (bugün) yağışların etki alanı daralıyor. Kuzeyde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in hemen hemen tamamı, Doğu Anadolu’da Kars, İç Anadolu’da Sivas, Çankırı, Eskişehir ve Kütahya bölgelerinde yağışın süreceğini tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yağışlar kuvvetli olacak.”

Yarın yağışların kuzey ve doğu bölgelerde sürerken, cumartesi, özellikle pazar günü, tüm bölgelerde görüleceğini söyleyen Çağlar, “Cuma günü (yarın), yağışlı hava kuzeydoğu bölgelerde devam ederken, yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesini bekliyoruz.

Yanılmak istiyoruz

Hafta sonunda bu yağışlı havanın kuvvetini artırarak yurdun büyük bir bölümünde devam edeceği öngörülüyor. Hafta başından itibaren de yurdun batı bölümleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklıklar da 4 ila 6 derece düşecek. Önümüzdeki dönemde (hafta sonu) şiddetli ve kuvvetli yağışlar olacağını düşünüyoruz. Umarız yanılırız” dedi.