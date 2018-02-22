Dikili'deki DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak, Dikili\'nin Çandarlı Mahallesi\'nde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen biri işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, gözaltına alınan diğer Suriyelinin ise sınır dışı edilmek üzere yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.



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