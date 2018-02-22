T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dikili'deki DEAŞ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Dikili ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

22 Şubat 2018 14:51

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak, Dikili\'nin Çandarlı Mahallesi\'nde operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişiden, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen biri işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, gözaltına alınan diğer Suriyelinin ise sınır dışı edilmek üzere yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDHADikiliDEAŞSuriyeJandarma KomutanlığıMahallesiGözaltınaAdliyeyeSuriyelininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24