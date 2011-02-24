-DİKİLİ'DE DERE TAŞTI İZMİR (A.A) - 24.02.2011 - İzmir'in Dikili ilçesinde Kızılçukur deresinin taşması sonucu 300 evi su bastı. Kızılçukur Köyü'nden geçen derenin, sağanak nedeniyle taşması sonucu, Cumhuriyet Mahallesindeki cadde ve sokaklar ile buralarda bulunan evleri su bastı. Birçok kişi evlerine girmekte zorlanırken, birçoğu da evlerinde mahsur kaldı. Su baskınına anında müdahale için harekete geçen Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ve belediye ekipleri, iş makineleriyle denize geçici kanallar açarak suyu tahliye ettirmeye çalıştı. İşçilere bizzat refakat eden Başkan Özgüven, ''DSİ Kızılçukur deresinin ıslahı için yatak değiştirme kararı aldı. Derenin önünü beton setle kapattı. Dereye yeni yatak açılması da kamulaştırmaya takıldı. Şu anda Danıştay mevkisinden denize ulaşan dere yatağı bomboş, fakat derenin taşıdığı sel suyu bu bölgeye yayıldı. Biz belediye olarak elimizden geldiği kadar halkımızı bu beladan yani ikide bir su basmasından kurtarmaya çalışacağız'' dedi.