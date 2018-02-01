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Dikili'de 161 Suriyeli yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, Suriyeli 161 kaçak yakalandı

01 Şubat 2018 16:36

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Dikili ilçesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı operasyonlarda, Suriyeli 161 kaçak yakalandı.
Dikili\'deki Madra Çayı önlerinden saat 00.10\'da, bir grubun yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak amacıyla denize açıldığını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Grubun içinde bulunduğu lastik bot, durdurularak, Suriyeli 50 kişi yakalandı. 10\'u kadın, 11\'i çocuk 50 kişilik Suriyeli grup, ilçedeki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirildi.
İzmir\'in Basmane semtinden Dikili\'ye gelen bir grup Suriyeli ise jandarma ekiplerinin devriye görevinde fark edildi. Yasa dışı geçiş için bölgeye gelen, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı toplam 111 Suriyeli, Çandarlı ve Bademli mevkilerinde yakalandı. Bir grup, arazide yürürken, diğer grup ise minibüste gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen kaçaklar hakkında işlem yapıldı. Yakalanan toplam 161 Suriyeli, işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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