Dikili ve Seferihisar'da 111 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Dikili ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen çarşamba günü saat 19.43\'te, Dikili açıklarında bir grup kaçağın Yunan adalarına yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığını öğrendi. İhbarla bölgeye hareket eden ekipler, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun yerine tespit etti. Durdurulan bottaki Afganistan uyruklu 10\'u erkek, 9\'u kadın ve 16\'sı çocuk olan toplam 35 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, aynı gün saat 20.25\'te, bu kez Seferihisar\'ın Sığacık Körfezi\'nde bir grup kaçağın yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye giden ekipler 44\'ü Orta Afrika, 23\'ü Kongo ve 9\'u Filistin uyruklu toplam 76 kaçak göçmeni yakaladı. 40\'ı erkek, 24\'ü kadın ve 12\'si çocuk olan bu topluluk da Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işleminin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.



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