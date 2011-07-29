-DİKEY GEÇİŞE YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programları mezunlarından lisans öğrenimine başlama hakkı elde edenlere uygulanan ''Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı''nı kaldırdı. YÖK'ün ''Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim ve açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usuller düzenleniyor. Yeni düzenlemeyle, yönetmeliğin ''Yerleştirme'' ile ilgili maddesine, ''Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı ön lisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır'' hükmü eklendi. ''Lisans öğrenimi'' ile ilgili maddesi de değiştirilen yönetmelikte, lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verileceği ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken derslerin belirleneceği belirtildi. Değişikliğe göre, öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekecek. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olacak. Öğretim dili en az yüzde 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ''Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'' hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilecek. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı kanunun 44. maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam edecek. -LİSANS EĞİTİMİ BİRİNCİ SINIFTAN BAŞLAYACAK- Daha önceki yönetmelikte lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere en az iki yarı yıllık ''Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı'' uygulanıyordu. Bu programı başarıyla tamamlayanların üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılıyordu. YÖK yetkililerinin yaptığı değerlendirmede, yönetmelik değişikliğiyle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin gittiği ''intibak sınıfı''nın kaldırıldığını belirtilerek, bu öğrencilerin lisans programlarının birinci sınıfından itibaren eğitime başlayacakları ifade edildi. Bu öğrencilerin daha önce iki yıl aldıkları ön lisans eğitimi, bir yıl lisans hazırlık programı ve iki yıllık da lisans programıyla birlikte toplam 5 yıl eğitim gördüklerini aktaran yetkililer, yeni düzenlemeyle bu öğrencilerin lisans programlarına hiç boşluk bırakmadan devam etmelerinin amaçlandığını belirtti. Yeni düzenlemeyle lisans programlarında öğrenime başlama hakkı elde eden meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans programı mezunları 4 yıllık lisans eğitimi alacak. -HANGİ PROGRAMLARA BAŞVURULACAĞINI YÖK KARARLAŞTIRACAK- Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için yönetmelikte yer alan ''sınav ve değerlendirme'' maddesi uygulanmayacak. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde edecek. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanacak. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanacak. Öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilecek. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulacak.