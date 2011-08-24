-Dikey geçiş sınavında süre uzatıldı ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 26 Ağustos Cuma günü sona erecek tercih başvuru süresini, 5 Eylül Pazartesi gününe kadar uzattı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan 2011-DGS ile ilgili tercih işlemlerinin, 5 Eylül 2011 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, adayların tercihlerini, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekleri kaydedildi.