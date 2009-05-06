Dikey geçiş sınavı başvuruları 11 Mayıs’ta

Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisan öğrenimlerine devam edebilmeleri için katılmaları gereken Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvurular, 11 Mayıs’ta başlayacak.



ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2009 DGS'ye meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabilecek.



KKTC meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, Türkiye'de meslek yüksekokulu adını taşımayan fakat bir mesleğe hazırlayan ön lisans programlarından mezun olanlar ve aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler de DGS'ye katılabilecek.



Ankara Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Lisans Tamamlama Programlarına yerleştirme, ilgili üniversite tarafından adayların DGS puanlarına göre yapılacağından, bu programlara başvuracak adayların da DGS'ye girmeli zorunlu olacak.



DGS'ye başvurular 11-20 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılacak. 12 Temmuz 2009 tarihinde yapılacak sınav, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.



Sınavda adaylara, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesine yönelik bir yetenek testi uygulanacak.



Yerleştirme işlemi, sınav sonuçları açıklandıktan sonra merkezi olarak, adayların DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacak. Tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgi, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet sayfasında yer alacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2009 DGS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde aynı internet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.



Adaylar, 50.00 TL olan sınav ücretini başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatıracak. Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Son iki yıl içinde DGS'ye başvurmuş olan adaylar başvurularını, isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapacak. Son iki yıl içinde DGS'ye başvurmamış adaylar ise başvurularını, başvuru merkezleri aracılığıyla yapacak. Başvuruda 3.00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecek.

